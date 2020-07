Lambán descarta llegar al confinamiento obligatorio en Aragón

El Gobierno de Aragón no contempla llegar a decretar por sí mismo o a instancias del Gobierno central el estado de confinamiento obligatorio como consecuencia de la aplicación total o parcial de un estado de alarma. "Es muy improbable que eso ocurriera. Solo se produciría si se dispararan las cifras de contagios y la inconsciencia colectiva campara a sus anchas. Pero estoy seguro de esto no va a ocurrir". Así lo ha asegurado este martes Javier Lambán, quien ha reconocido que esa medida extrema sería "absolutamente letal para nuestra economía".

El presidente aragonés ha hecho estas declaraciones durante la recepción que ha ofrecido la SD Huesca a las principales autoridades de Aragón y de la provincia (Ayuntamiento y DPH) tras alzarse con el título de la liga de Segunda División y ascender a Primera, algo que Lambán ha calificado como una "proeza".

Lambán ha adelantado además que el lunes se registraron 187 contagios en Aragón, lo que supone una caída del 44% respecto a los contabilizados el domingo (333). Un dato que considera "esperanzador", aunque ha pedido "precaución" ya que "de la misma forma que hoy vemos un descenso notable en el número de personas contagiadas, cualquier día podemos experimentar sorpresas en sentido contrario", ha advertido.

El presidente ha recalcado que hoy en día los rebrotes tienen dos orígenes "clarísimos". Por una parte, la recogida de la fruta, "que ha sido también el principal factor de contagio en la ciudad de Zaragoza", ha añadido. Y por otra, el ocio nocturno "vivido de una manera absolutamente irresponsable, frívola e insensata por muchos cientos de jóvenes aragoneses".

Lambán ha vuelto a hacer una apelación a la responsabilidad individual, aunque también ha incidido en que el Gobierno aragonés va a seguir tomando medidas para atajar esos rebrotes. En el caso de la campaña de la fruta, "vamos a seguir siendo muy rigurosos y todo lo duros que sea necesario para cortar la expansión de posibles contagiados", ha subrayado.

Y en el caso de ocio juvenil, "no vamos a ser menos duros", ha avisado. El presidente ha hecho hincapié en que el ocio nocturno "puro y duro" (discotecas, bares de copas...) va a estar erradicado en Aragón "durante mucho tiempo" y en que el botellón va a ser perseguido "de una forma inmisericorde". Ha aprovechado al respecto para hacer una nueva llamada de atención a los jóvenes: "Muchos de ellos, si no se les hiciera la prueba, ni siquiera se enterarían de que están pasando la enfermedad. Pero les diría con toda la crudeza de la que soy capaz que aunque ellos no van a sufrir ningún menoscabo de su salud, esa irresponsabilidad o esa frivolidad puede acarrear la muerte a sus padres o a sus abuelos".

El presidente Lambán ha valorado también la escasa rebaja del 6% del tráfico este fin de semana en Zaragoza pese a la recomendación que se había hecho desde la DGA para limitar los desplazamientos fuera de la capital, que se encuentra en la fase 2 flexibilizada. Al respecto, ha reconocido que "es obvio que mucho éxito no hemos tenido porque el tráfico de salida de la ciudad fue algo menor pero muy similar al de cualquier otro fin de semana".

Lambán también ha querido felicitar al departamento de Sanidad "por estar a la altura de las circunstancias". En este sentido, ha destacado que "no ha escatimado" medios para rastrear los casos positivos "porque Aragón es una de las Comunidades Autónomas más eficaces en esa tarea, lo que nos ha permitido rastrear a seis personas por cada contagiada y detectar muchos casos, la mayor parte de ellos asintomáticos, por lo que si no se les hubiera hecho la prueba, nunca habrían sabido que estaban infectados".

El presidente aragonés también se ha referido a la situación de los hospitales aragoneses resaltando que los datos actuales de pacientes "no son ningún problema", recordando que en los picos de la pandemia llegó a haber 1.200 personas ingresadas, mientras que ahora hay 133. "Por eso, el margen que tenemos nos da mucha tranquilidad", ha valorado.

Javier Lambán también ha referido a las últimas declaraciones del vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, quien ha recomendado a los habitantes de esta Comunidad que eviten lugares con brotes de covid como Aragón y Cataluña. Para el presidente aragonés, son unas manifestaciones "profundamente desafortunadas" y ha insistido una vez más en que salvo las zonas que están en fase 2 "la inmensa mayoría del territorio aragonés se puede visitar con la misma seguridad que Valladolid, León y Soria". Por ello, ha animado a que la gente mantenga sus vacaciones dentro de Aragón "porque ir al Pirineo no tiene ninguna contraindicación", ha resaltado.

Valoración "positiva" del acuerdo de la UE

Por último, el presidente ha valorado positivamente el pacto alcanzado esta madrugada por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) para poner en marcha un plan billonario destinado a sacar a la economía europea de la profunda recesión en que la ha sumido el coronavirus. Lambán considera que este acuerdo "es bueno para Europa porque ha demostrado una gran solidez como proyecto político de futuro y es bueno para España porque si al final por vía de subvenciones y préstamos llegan 140.000 millones de euros y toda la sociedad española con grandes acuerdos somos capaces de aprovechar esa inyección de fondos, nuestra economía va a encontrar en el covid una oportunidad, por lo que hay que ser inteligentes".

Con todo, de momento descarta pedir a Pedro Sánchez que convoque la conferencia de presidentes autónomos para tratar el reparto de fondos europeos, como se comprometió en su día. "En estos momentos sería precipitado hablar del reparto de esos fondos porque el acuerdo es muy reciente aún", ha afirmado. No obstante, ha recalcado que ya ha tenido reuniones con los agentes sociales y con inversores aragoneses "porque el reparto va a tener mucho que ver con la capacidad de presentar proyectos que tengan las Comunidades Autónomas y será siempre en función, entiendo yo, de proyectos de colaboración público-privada, y hay que tener imaginación para que los proyectos que tengan que ver con la modernización de la economía, con la digitalización o con la transición ecológica sean rentables y tengan detrás inversores privados".