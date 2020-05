Campaña de recogida de firmas en contra de las restricciones para salir a la montaña

Clubes de montaña, aficionados y federaciones piden más libertad para practicar actividades como el senderismo y el montañismo y critican las severas restricciones en los deportes al aire libre, sobre todo si se comparan las terrazas de los bares, sin franjas horarias y grupos de hasta 10 personas.

Esta reivindicación ha motivado incluso una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma en internet Change.org. La ha promovido un médico, Sergi Pol, y ya cuenta con más de 3.500 apoyos. En su petición, dirigida al Ministerio de Sanidad, reclama libertad para las actividades en montaña y el medio natural. "Podemos ir por toda la provincia a tomar cañas y reunirnos 10 personas, pero en cambio no podemos acceder a entornos naturales de nuestra provincia para pasear, hacer senderismo o cualquier tipo de deporte". A nivel epidemiológico no entiende que se pueda asumir “el riesgo de reunir 10 personas en un domicilio particular o en un bar/terraza, pero no el de individuos o grupos reducidos paseando o realizando actividades de montaña".

Por esta razones propone los siguientes cambios en los territorios que están en la fase 1 de desescalada: libertad de movimiento para la realización de actividades de montaña dentro de la misma provincia siguiendo estrictamente las normas de distanciamiento y en grupos reducidos de máximo 5 persones, y libertad de horarios para evitar aglomeraciones.

Su iniciativa recoge la inquietud ya expresada por las federaciones. El presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo y vicepresidente de la Española, Luis Masgrau, ha anunciado que se están manteniendo conversaciones con el objetivo de flexibilizar las medidas. La orden del pasado 16 de mayo, de aplicación a partir de este lunes, apenas introduce modificaciones para los territorios en Fase 1, ya que la práctica deportiva se tiene que seguir realizando en la misma provincia, de forma individual y en las mismas franjas horarias.

"Nos gustaría que lo previsto en la Fase 2 se pudiera adelantar, manteniendo las medidas sanitarias y en grupos reducidos. A partir del 25, entendemos que podremos ampliar, pero hoy por hoy solo podemos desplazarnos en la provincia y con esas franjas horarios, que nos hipotecan mucho", declara Masgrau.

Las órdenes ministeriales, a su juicio, no se han hecho pensando en los deportes en la naturaleza sino en otras actividades, ya que es imposible desplazarse desde las ciudades a la montaña y regresar al punto de partida entre las 6.00 y las 10.00 y de 20.00 a 23.00. "Si viajas de Zaragoza al Moncayo, o de Huesca a Guara, en la misma provincia, solo da tiempo para llegar y darte un paseo". Además, deben hacerse de forma individual. Solo aquellos montañeros que viven o tienen una segunda residencia en los mismos municipios donde practican disfrutan de libertad horaria.

En la Comunidad Autónoma hay más de 13.000 federados (unos 6.000 en Huesca, otros tantos en Zaragoza y un millar en Teruel), aunque el número de practicantes es mucho mayor. La única ventaja para quienes cuentan con carné federativo es la posibilidad de salir dos veces, mientras el resto de ciudadanos solo puede hacerlo una.

A través de la Federación Española, las autonómicas han enviado una carta al Consejo Superior de Deportes. "Estábamos expectantes para ver lo que se publicaba el sábado, pensando en que sería más flexible, pero no lo ha sido. El legislador no ha pensado en los deportes de montaña", reitera el presidente de la FAM, quien recuerda que desde este lunes sí está autorizada la caza y la pesca. Siempre teniendo en cuenta, matiza Masgrau, médico de profesión, que las cuestiones de salud pública están por encima de los retos deportivos. "No sería conveniente ver concentraciones de gente en el parquin de Ordesa, en senderos, en lagos..., como las que se producen en algunos momentos el año, pero igual que no lo es el hecho de ver a la gente codo con codo en terrazas, como yo he visto en algunos sitios de Zaragoza, que parecía cualquier día de primavera. Depende del legislador, pero también de la responsabilidad del ciudadano".

De cara a la fase 2, los montañeros confían en el levantamiento al menos de las restricciones horarias, como en los municipios de menos de 10.000 habitantes, pero tampoco hay seguridad “y dependerá de los datos epidemiológicos”.