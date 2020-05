La presidenta del Colegio de Enfermería de Huesca pide responsabilidad a los ciudadanos

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Huesca, Carmen Tosat, ha pedido responsabilidad a los ciudadanos para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de esta profesión.

Este martes, 12 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Enfermería, una jornada que sirve para agradecer y reivindicar, cuando la actual crisis sanitaria del coronavirus ha puesto de manifiesto, entre otras cuestiones, que hacen falta más sanitarios.

Así lo ha indicado Tosat, que ha dicho que los dos últimos meses han sido "muy duros" tanto a nivel profesional, teniendo que aprender y trabajar con una infección nueva, como a nivel emocional por la situación y desenlace de algunos pacientes.

La presidente del Colegio de Enfermería de Huesca ha asegurado que han de aprender cada día, conociendo las últimas novedades "tanto en tratamiento, como en cuidados y evolución, con sufrimiento y mucha entrega, además de ver la soledad de los pacientes y las despedidas tan duras sin familia" y eso "ha sido una gran carga emocional".

Según Tosat, ahora "comienza a verse algo de luz" ya que "las hospitalizaciones y el trabajo han bajado mucho", pero ha reconocido que existe "temor" a que haya nuevos rebrotes. Por eso, ha pedido responsabilidad a los ciudadanos y sobre todo a los jóvenes.

"Se ha iniciado la fase 1 de desescalada y parece que ya está todo pasado y no es verdad, hay que seguir respetando las medidas, nos podemos relacionar, pero el contacto debe ser muy escrupuloso y con las medidas tan importantes siempre presentes", ha glosado, para opinar que todo esto "no llega a la gente joven, no sé por qué", pero "hay que concienciarlos".

En otro orden de cosas, la presidenta del Colegio de Enfermería se ha referido a la petición de dimisión de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, que afirmó ser un estímulo para los sanitarios fabricar su propio material de protección. Según ha dicho, "esas palabras dolieron después de estar dejándose la piel cada día, muchas veces sin las medidas adecuadas".

Escuela de enfermería de Huesca

La Escuela de Enfermería de Huesca ha celebrado este año, simultáneamente, el año internacional y el día de la enfermería, junto a su 50 aniversario, en medio de una pandemia que hace visible, según ha apuntado su dirección en un comunicado, "el papel que juegan las profesionales de esta especialidad como eje vertebral en los sistemas sanitarios y la importancia de incrementar la inversión en su formación".

Este centro, adscrito a la Universidad de Zaragoza, "siempre ha realizado formación teórica, práctica y humana de alta calidad, contribuyendo a mantener la competencia y desarrollo profesional de la enfermería, con 2.000 egresados y formando parte del dinamismo del tejido social y económico de la ciudad de Huesca y del Alto Aragón", han añadido desde la escuela.

También han aprovechado para pedir el compromiso de las autoridades competentes para la inversión en la educación en Enfermería, profesorado, infraestructuras y estudiantes a fin de cubrir la demanda "con calidad y responder a los modelos avanzados de atención sociosanitaria".

Huesca ha celebrado el Día Mundial de la Enfermería reconociendo el trabajo de sus profesionales. El alcalde, Luis Felipe, y la portavoz del gobierno municipal y enfermera de profesión, María Rodrigo, han participado este lunes por la tarde junto con el Colegio de Enfermería en el encendido conmemorativo del Casino con el color que representa a esta profesión, el azul. Además, este edificio lucirá toda la semana una pancarta.

Asimismo, el Ayuntamiento de Huesca y el Colegio de Enfermería han planteado la opción de emprender en un futuro próximo acciones conjuntas. Para la presidenta de la entidad colegial, una de las primeras acciones debe pasar por la concienciación de los jóvenes.