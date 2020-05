Cinco trucos para sacarle partido a tu terraza

Las plantas proporcionan esa conexión con la naturaleza que creemos perdida en muchas ocasiones. Si el problema es la falta de espacio o no se quiere cargar toda la terraza con macetas, la solución son macetas colgantes. Estas crean una sensación de gran amplitud y dan la oportunidad de esconder esas partes del jardín que quizás no son tan agradables a la vista. Si la terraza goza de gran cantidad de luz, es mejor optar por plantas mediterráneas como la salvia, el tomillo, el romero y la lavanda y si lo que se prefiere son las flores más clásicas, sin duda los geranios, las petunias y las margaritas son la mejor opción.

Si se desea hacer de la terraza una extensión del apartamento, serán necesarios algunos muebles de patio. Una opción que está a la última son los muebles hechos con palés, mesas, bancos, cajones, etc. Si se es un experto en bricolaje esta es, sin duda, la mejor alternativa. Únicamente son necesarias algunas paletas estándar -se encuentran en cualquier tienda de bricolaje- y algún que otro elemento creativo para conseguir los enseres más modernos para una terraza.

¡Y se hizo la luz!

La iluminación ambiental se ha convertido en un 'must have' de cualquier terraza que se precie. Actualmente las bombillas solares son la alternativa más popular, por su facilidad para ser colocadas sin los engorrosos enredos de cables y por su gran ventaja a la hora de ser utilizadas, ya que no necesitan mucha luz solar para ser cargadas y encenderse más tarde en la oscuridad.