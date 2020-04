Podoactiva adapta las máscaras de buceo de Decathlon para suministrar oxígeno

Tecmolde, con sus pantallas de acetato contra el coronavirus, es la punta de lanza de un movimiento solidario al que cada día se suman más empresas y particulares de Huesca. Al trabajo incansable de Julio Luzán se han unido Eboca, Transportes Callizo, Autolíder, Carpintería Castellar y muchas otras de la provincia que aportan lo que mejor saben hacer.

Otra de las empresas pioneras nacidas en Huesca, Podoactiva, también empuja para contener los efectos del coronavirus. Además de las pantallas protectoras que realiza con los materiales de sus clínicas podológicas, ahora inactivas, la compañía está diseñando y fabricando piezas para reconvertir las máscaras de buceo donadas por Decathlon en dispositivos para mejorar la saturación de oxígeno de los pacientes que lo precisen, explica su director general, Víctor Alfaro. Igualmente, aumentando su hermeticidad, también pueden usarlas los profesionales sanitarios como EPI (equipos de protección individual) . Otro dispositivo que están produciendo es el que permite duplicar las salidas de los respiradores para poder usarlo en dos pacientes a la vez.

El director general de la empresa reconoce que están en "facturación cero", pero "te remangas y te pones a menos mucho". Según indica, "hemos optimizado el diseño y hemos puesto nuestro medios productivos para hacerlas". Alfaro señala que proveen a quien lo solicita porque los que hacemos es "sumar entre todos, lo mismo que vemos en el ambiente general". A fecha de hoy disponen de material, pero la polidamida y la resina son productos muy técnicos y "puede que llegue el momento en que nos digan que no hay".

Alfaro dice que este remedio, siempre excepcional, ya se usó en Italia, "que nos lleva algo de decalaje", con resultados «que fueron razonablemente buenos». «Junto con Decathlon y partiendo del archivo original de la máscara hemos diseñado una pieza que encaja perfectamente con la suya y fabricamos con impresión 3D», explica. «Hacemos 600 piezas al día, son las que podemos producir y es nuestro grano de arena», añade. Como con Tecmolde, plataforma social Concahusa gestiona la donación de material y financiación.

Asimismo, indica que producen día y noche porque "entendemos que esas piezas van a profesionales sanitarios que puedes proteger o a pacientes que pueden tener esa dosis de oxígeno que necesitan y no ocupar una cama de uci". El director general de Podoactiva comenta que la voluntad de la empresa "no es otra que sumar y ayudar". "No tenemos ni un céntimo a ganar, más bien nos está costando un montón de dinero pero lo hacemos encantados porque, tanto que se habla ahora de la responsabilidad social cooperativa, es algo que demostrar cuando llega el momento", apostilla.