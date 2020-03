Concejales de Huesca se hacen el test del coronavirus tras el positivo del edil de Vox

Varios concejales del Ayuntamiento de Huesca se han hecho las pruebas del coronavirus, tras el positivo de uno de los miembros de la corporación municipal, el concejal de Vox, Antonio Laborda, que estuvo el pasado domingo en el congreso de su partido en Vistalegre.

Aunque el Ayuntamiento no ha querido ni confirmarlo ni desmentirlo, se sabe que se ha practicado el test a aquellos que lo han solicitado al servicio del 061, que no han sido todos, bien por tener algún síntoma o por haber estado en contacto con el edil infectado.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, en la rueda de prensa que ha ofrecido este mediodía para anunciar las medidas tomadas por el Ayuntamiento, no ha querido referirse a este asunto. "Se sigue el protocolo establecido. Si un concejal o un ciudadano cree que tiene síntomas o ha estado en contacto con una persona que sufre la enfermedad, lo que tiene que hacer es quedarse en casa, llamar al 061 y someterse a las pruebas. Si ha habido concejales que eso lo entienden así, lo habrán hecho", se ha limitado a decir el alcalde, que no ha querido entrar en detalles justificando que el estado de salud de cada uno es "una información reservada". "El portavoz de Vox hizo declaraciones a los medios sobre él mismo, pero el alcalde no puede hacer declaraciones sobre otros miembros de la corporación que afecta a su salud", ha añadido.