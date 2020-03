El concejal de Vox en Huesca, primer caso de coronavirus conocido en la provincia

Antonio Laborda, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca, es el primer caso conocido de coronavirus en el provincia. El martes ya se supo que varios cargos de esa formación de la Diputación Provincial de Zaragoza y los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca se pusieron en cuarentena tras confirmarse el positivo del secretario de Organización, Javier Ortega Smith. Todos asistieron el domingo al congreso de Vistalegre, que reunió a 9.000 personas.

El análisis se lo hicieron el miércoles y Laborda ha recibido este jueves al mediodía la noticia de su positivo. "Me encuentro bien, es como una gripe normal. No tengo fiebre, pero sí cansancio en las piernas" ha dicho. Según ha explicado desde su domicilio, donde está confinado, "el martes fui a la junta de portavoces del Ayuntamiento. Ya tenía síntomas y me vine a casa porque me encontraba muy cansado. Se lo comuniqué a los demás portavoces y me dijeron que llamara al 061". Ahora, dice, está siguiendo las indicaciones que le dan los facultativos sanitarios.

"Estoy en cuarentena en casa. Me han dicho que no salga, que me hidrate bien y esté tranquilo. Estoy con mi mujer y mi hijo. Ella también tiene algún síntoma y el niño está bien", ha declarado. También ha comentado que los portavoces que estuvieron con él, en principio, no presentan síntomas.