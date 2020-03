La plataforma Huesca Suena pide una línea de tren de cercanías con Zaragoza

La plataforma ciudadana Huesca Suena, creada hace un año para «impulsar el futuro de la ciudad», ha presentado este miércoles un documento elaborado por 60 profesionales que, integrados en seis grupos de trabajo, refleja las debilidades y fortalezas de la capital oscense y propone distintas actuaciones para su desarrollo.

Una de las medidas que consideran prioritarias es la puesta en marcha de La plataforma Huesca Suena pide una línea de cercanías con Zaragoza que permita a los ciudadanos estar conectados entre ambas «de forma rápida y fluida». Para ello, recuerdan que es necesario contar con una doble vía en la estación oscense.

A este respecto, desde la plataforma considera que las reuniones que en este sentido han tenido los alcaldes de Huesca, Luis Felipe, y Zaragoza, Jorge Azcón, contribuirán a sacar adelante esta reivindicación. Las conexiones públicas entre Madrid o Barcelona con las ciudades cercanas podrían tomarse como modelo.

El secretario de Huesca Suena, Pedro Camarero, ha señalado que la pujanza de Zaragoza, «que no para de crecer», es una oportunidad para el desarrollo de Huesca. Como ejemplo se ha se refirió a Toulouse (Francia), con menos habitantes que la capital aragonesa pero con una periferia de 1,5 millones de personas.

El documento propone además que la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón se traslade a Huesca."Proponemos la descentralización de las administraciones, de la misma manera que se ha hecho en otras comunidades como el País Vasco", ha indicado Camarero. Se ha elegido esta por importancia y relación con la economía de la provincia, ya que es el sector que más aporta al PIB de Aragón.

NOTICIAS RELACIONADAS El recinto del seminario de Huesca se dividirá en tres parcelas con diferentes destinos

Asimismo, la asociación plantea que el antiguo Seminario se convierta en sede de un museo de historia de la ciudad. "No ha un relato histórico de Huesca en condiciones y, además de ser interactivo explicaría el patrimonio que no se está aprovechando turísticamente", ha indicado el secretario de Huesca Suena. Además, "serviría para recuperar una zona abandonada de la ciudad", concluye esta propuesta.

Asimismo, se plantea la candidatura Huesca Ciudad Creativa de la Unesco en Gastronomía. Según han explicado desde la junta directiva de la Asociación, permitiría a la ciudad articular una "estrategia de desarrollo económico basada no solo en la hostelería sino en toda la cadena de valor, desde la producción agroalimentaria hasta la comercialización".

Otra de las demandas era conseguir que el hospital San Jorge fuera un centro universitario. Ante el anuncio, esta misma semana, de que se han iniciado los trámites para ello, Huesca Suena ha señalado que se implicará en el seguimiento de esta transformación para que "no quede en una mera declaración de intenciones sino que se materialice cuanto antes".

La junta directiva de la plataforma presentará el documento a las administraciones local, provincial y autónoma. El estudio recoge otras muchas propuestas de desarrollo, pero estas se han considerado prioritarias. "Nuestro trabajo ha empezado desde la línea propositiva pero si pasado un tiempo no hemos obtenido respuesta a estos planteamientos pasaremos a la reivindicación", ha dicho Pedro Camarero.

Como ya se dijo en el acto de presentación, Huesca Suena "nació desde la sociedad civil para colaborar con las administraciones públicas, no para ir contra ellas". La junta directiva ha vuelto a resaltar su carácter apolítico y la decisión de no depender de subvenciones partidistas. También ha asegurado que no se la puede comparar con Teruel Existe porque sus objetivos y estatutos marcan la diferencia. La plataforma va a comenzar una campaña de captación de socios en las categorías de particulares y empresas.

NOTICIAS RELACIONADAS Creado el foro empresarial Huesca Excelente

El documento presentado este miércoles y las características de esta asociación, nacida a partir del Foro Empresarial Huesca Excelente, están recogidos en su página web.