Sin fecha para acortar el viaje de 3 horas de Diego para ir al instituto

Diego Zuazu, el niño de 12 años que invierte cada día 3,15 horas en ir y volver al instituto de Aínsa desde su pueblo, Hospitaled, todavía tendrá que esperar para ver cómo se acorta el tiempo de viaje. Por ahora, la Comarca de Sobrarbe y el Gobierno de Aragón no dan una fecha a la modificación del convenio suscrito entre ambas que permitirá introducir cambios en la ruta.

Según ha justificado el departamento de Educación, continúan las gestiones, ya que la adenda propuesta por la Comarca, en quien está delegada la competencia de transporte escolar, se ha tramitado, pero falta la aprobación del Consejo de Gobierno y la fiscalización de Hacienda.

Los padres de Diego han hecho público el caso después de esperar durante cuatro meses a que se resolviera la situación. En una carta dirigida a la Comarca el 30 de septiembre, pocos días después del inicio del curso, ya mostraron su preocupación por que su hijo superaba "con creces" el límite legal de una hora por cada sentido de viaje, recogido en un decreto del 2001 y reflejado en el convenio.

Y es que al niño lo recoge una furgoneta en Hospitaled a las 8.15, lo deja en el colegio de Paúles de Sarsa a las 8.30, allí espera 20 minutos y luego va con otros alumnos a La Torrecilla, donde hace transbordo a un autobús para llegar al instituto a las 9.35, casi media hora antes del inicio de las clases. Por la tarde, sube a las 17.05 y llega a casa a las 18.30.

"Nuestro hijo pasa 3,15 horas entre el transporte y la espera, lo cual nos parece un tiempo excesivo cuando tradicionalmente el transporte escolar recogía a los alumnos de nuestra zona y los llevaba directamente", señalaron los padres en la carta a la Comarca.

En ella recordaban que según el convenio de delegación de competencias con la Comarca, esta institución debía respetar los tiempos establecidos, es decir, que el transporte "no deberá ser superior a 1 hora por cada sentido". Y solicitaban el estudio de una ruta para intentar mejorar "o buscar una solución más equitativa".

Casi un mes después, el 22 de octubre, al no obtener respuesta de la Comarca, remitió otro escrito al servicio provincial de Educación exponiendo los mismos hechos y solicitando su intervención. Pero además añadía que al llegar al centro de Aínsa "los niños son dejados sin vigilancia ni atención hasta la hora de entrada a clase (10.00)".

Los padres de Diego, él de Zaragoza, ella francesa, llegaron hace 15 años a Hospitaled, un núcleo del Ayuntamiento de Bárcabo, donde son los únicos residentes fijos. También son los únicos con hijos en edad escolar en todo el municipio.

Un segundo caso en Asín de Broto

Pero la de Hospitaled no es la única familia pendiente de una modificación del convenio de transporte escolar, ya que otras dos residentes en Asín de Broto también esperan desde principio de curso a que se resuelva su problema y mientras han optado por una solución provisional. Estos padres incluso dejaron de llevar a sus hijos, de entre 3 y 6 años, al colegio de Broto, como medida de presión porque no estaban incluidos en ninguna ruta. Hasta este curso los acercaba una madre y recibía una beca, pero ya no podía hacerlo. Además había llegado otra familia con niños, gracias a la oferta de una vivienda social para asentar población, que no disponía de vehículo propio.

Finalmente abandonaron la huelga y contrataron un taxi que pagan con la beca de transporte que les da el Gobierno de Aragón, al no estar incluidos en ninguna ruta (700 euros al año), y con una ayuda del Ayuntamiento, a la espera del cambio en el convenio. "El asunto no está resuelto. Se suponía que iba a ser en diciembre, y luego en el Consejo de Gobierno de mediados de enero. Ahora nos dicen que esperemos a la semana del 27", explica Paula Acín, una de las madres afectadas.