El récord (no deseado) de Diego: más de tres horas cada día en el autobús escolar con parada y trasbordo

"Mi hijo es posiblemente el niño que hace la ruta escolar más larga en Aragón". Celine Bouvet es la madre de Diego Zuazu, de 12 años, un alumno de 1º de la ESO del instituto de Aínsa, residente en Hospitaled, núcleo del municipio de Bárcabo, donde son la única familia con hijos en edad escolar. Él coge el bus cada mañana a las 8.15 y vuelve a casa a las 18.30, después de su padre, superando la jornada laboral de este. Buena parte del tiempo, concretamente tres horas y cuarto, es el tiempo que invierte en hacer esta ruta, la del Bajo Sobrarbe, incluyendo una parada en el colegio de primaria de Paúles de Sarsa y un trasbordo en La Torrecilla.

La madre lleva semanas intentando dar la vuelta a esta situación, porque incluso la Comarca del Sobrarbe, responsable del transporte escolar por delegación del Gobierno de Aragón, considera "excesivo" el tiempo de viaje. No solo es un quebranto para Diego sino que incumple la normativa, denuncia la madre, pues el niño pasa más de una hora a la ida y a la vuelta dentro del bus y lo dejan en el instituto 20 minutos antes del inicio de las clases, "sin vigilancia", asegura. "Hay niños que entran dentro y otros que no, que se quedan fuera".

Los padres de Diego, él de Zaragoza, ella francesa, llegaron al núcleo deshabitado de Hospitaled hace 15 años. Son los únicos residentes habituales y la única familia con niños escolarizados en todo el municipio. El chaval está costumbrado a utilizar el transporte escolar, porque acudía a la escuela de Paúles de Sarsa hasta este curso, cuando ya pasó al instituto.

NOTICIAS RELACIONADAS Bando para evitar la extinción de una escuela

Desde hace cuatro meses, se va de casa a las 8.15. Coge el autobús con su hermano pequeño, Mario, hasta el colegio de Paúles. Allí los deja a los dos y el conductor se va a por otros niños. Pasados unos 20 minutos, recupera a Diego y el viaje continúa por Arcusa, Castillazo o Santa María de Buil hasta La Torrecilla. Aquí hace trasbordo al autobús de otra ruta antes de llegar a Aínsa a las 9.30 o 9.40. Las clases no empiezan hasta las 10.00.

En el tiempo de vuelta invierte algo menos: sale a las 17.00 y llega a casa a las 18.20 o 18.30, con poco tiempo ya para jugar o hacer los deberes antes de irse a la cama. Es su rutina desde hace cuatro meses. En transporte privado la distancia entre Hospitaled y Aínsa es de poco más de 30 km y se recorre en 20 minutos.

La madre critica la "mala gestión" de la ruta por parte de la Comarca y no entiende cómo ha podido ser autorizada por el departamento de Educación. "Se pasan por alto dos normativas: la primera, que los alumnos no pueden superar una hora dentro del vehículo, cuando el mío por la tarde llega a hora y media; y la otra, que los niños transportados no pueden estar sin vigilancia en el instituto", afirma Celine. "Hablan de la despoblación, pero no atienden servicios básicos, cómo la educación".

La madre se queja además de la falta de información, porque no supo de estos horarios hasta el inicio del curso, e incluso pensó que sería una situación transitoria mientras durara la jornada continua de septiembre. "Pregunté en el instituto si sabían que había niños 20 minutos sin vigilancia y me dijeron que no", cuenta Celine, que envió una carta a la Comarca del Sobrarbe dando cuenta de la situación y ha hecho trámites ante el departamento de Educación para modificar la ruta.

"Es una ruta ilegal que sigue funcionando cuatro meses después", denuncia. Dice que le han prometido resolverlo a final de mes, pero no confía mucho. "Creo que van a esperar a solucionarlo cuando acabe el curso. Mi hijo se va a pegar un año escolar haciendo tres horas y cuarto de viaje cada día". Para que el viaje sea más entretenido le han comprado un mp4 con el que puede escuchar música. "Además es un niño que desde siempre se ha mareado en los vehículos. Lo lleva muy mal porque es muy pesado", admite la madre.

La Comarca, que tiene delegada la competencia de transporte escolar merced a un convenio con el Gobierno de Aragón, reconoce que el tiempo de viaje es "excesivo". Ha planteado una adenda al convenio firmado para modificar este trayecto y otro en Asín de Broto, que también planteó problemas. "Se han buscado alternativas para reducir el tiempo, pero tenemos que esperar a que el Consejo de Gobierno dé el visto bueno para hacer la modificación", explica el presidente, José Manuel Bielsa.

Según Bielsa, las rutas se planifican de acuerdo con los centros educativos y las asociaciones de padres. "Lo aprobamos así, pero cuando empezó el curso vimos que el viaje al instituto se prolongaba una hora y cuarenta minutos. Es de sentido común que es un tiempo excesivo". Lamenta no poder ir más deprisa en resolver el problema. "La Comarca ha hecho su trabajo, pero tiene una delegación de competencias y la DGA debe aprobar la adenda al convenio para reducir los tiempos".

El Gobierno de Aragón dijo que se resolvería a principios de año, pero siguen esperando. La propuesta realizada por la Comarca para acortar el viaje pasa por eliminar el trasbordo de La Torrecilla y prolongar el recorrido del autobús pequeño que sale de la escuela de Paúles de Sarsa, aunque el coste sea mayor.

Esta ruta, la del Bajo Sobrarbe, es la más complicada, reconocen desde la Comarca, ya que atiende al colegio y al instituto y es necesario cuadrar horarios, sobre todo ahora que vuelve a haber, después de dos o tres años, alumnos de Secundaria a los que atender. El presidente de la Comarca entiende que la lucha contra la despoblación pasa por garantizar los servicios. "Estamos contentos de que venga gente y a esas personas hay que informarles de cuál es la realidad".