El PSOE de Huesca supera el primer gran trámite del mandato sacando adelante los presupuestos de 2020 con el apoyo de Cs

El PSOE, que gobierna en minoría en el Ayuntamiento de Huesca con 10 de los 25 concejales, ha superado el primer gran trámite del mandato al sacar adelante los presupuestos para 2020 por un montante de 51,4 millones de euros, lo que supone unos 400.000 euros menos que el año pasado. De ellos, más de 4,6 millones irán destinados a inversiones. Una sesión corta, de poco más de una hora, menos tensa de lo que cabría esperar y donde ha vuelto a planear, aunque con menos protagonismo que en otra ocasiones, el polémico voto en blanco que dio la Alcaldía por sorpresa a Luis Felipe.

Y lo ha hecho sumando los votos a favor de los 3 ediles del Cs, que pese a estar en la oposición han vuelto a facilitar la propuesta socialista, como ya hicieron con las ordenanzas fiscales con su abstención, después de negociar la inclusión de las 12 medidas económicas que habían planteado como condición para aprobar las cuentas del próximo año.

Mientras, tanto el PP (9) como Con Huesca Podemos Equo (2) han votado en contra sumando un total de 11 votos. Los primeros lo han justificado, entre otros motivos, por "el mayor recorte en políticas sociales en muchos años y el desmesurado aumento del área de Fiestas". Y los segundos, en que eran unas cuentas "irreconducibles desde el punto de vista progresista" y con una "involución sociológica". Por su parte, Vox (1) se ha abstenido después de que los socialistas hayan aceptado incluir 6 de sus 7 propuestas "y porque no podemos ser cómplices de la prórroga de unos presupuestos de Podemos".

El concejal de Hacienda, José María Romance, ha defendido que son unos presupuestos "realistas", porque solo contempla los ingresos ya comprometidos; "prudentes", porque incluye una ligera bajada del gasto corriente; y "abiertos" como demuestra, según él, que hayan aceptado 29 de las 49 propuestas que habían planteado desde el resto de grupos de la oposición. Además, ha destacado la "buena situación económica" de las arcas municipales con una deuda que se sitúa en el 46%, lejos del límite máximo permitido del 110%, y con un plazo de pago a los proveedores de solo 9 días. Dentro del capítulo de transferencias, ha resaltado los 2,5 millones de euros comprometidos por el Gobierno de Aragón para pagar la compra de terrenos del cuartel en cuatro anualidades.

Además, ha destacado las mejoras del capítulo de Personal, valoradas en un incremento de 1,3 millones de euros, que incluyen una subida del 2,5% de las contribuciones, una Oferta de Empleo Público con seis nuevos puestos y una aportación de 400.000 euros para cuotas de la Seguridad Social por la entrada en vigor de las jubilaciones anticipadas en la Policía Local. También ha hecho hincapié en el ahorro de 300.000 euros en energía eléctrica gracias a las medidas de eficiencia energética aunque, por otra parte, dentro de los gastos también ha reconocido un encarecimiento de 500.000 euros en el contrato de limpieza viaria al pasar la gestión de Grhusa a una empresa privada y una reducción de las ayudas de urgencia (de 185.0000 a 135.000) por su "baja ejecución". Con todo, ha hecho hincapié frente a las críticas de PP y Con Huesca que el gasto social "no baja, sino que hay diferencias porque hay cambios de partidas".

El presupuesto contempla un total de 41 inversiones. Las principales son para las obras de Ramón y Cajal (769.344 euros); compra de terrenos del cuartel (646.000); ayudas a empresas para fomento del empleo (350.000); planta de compostaje (313.000); parque de bomberos (200.000); nuevas tecnologías (200.0000); renovación urbana del centro histórico (183.000); construcción de nichos en el cementerio (183.000); presupuestos participativos (165.000); circuito urbano multideportivo (150.000); municipios incorporados (150.000); mejoras en polígonos industriales (150.000); nuevos contenedores (142.000); reforma del parque de San Martín (100.000); y mejoras en la red de abastecimiento (100.000);

Ha destacado que han aceptado las 12 propuestas de Cs sobre polígonos industriales, ayudas a empresas o los proyectos de albergue municipal y albergue juvenil; 6 de Vox sobre el sector agroalimentario, apoyo a familias y seguridad ciudadana; 5 de Con Huesca sobre el plan de empleo, rutas turístico culturales o la mejora de la calle Desengaño; y otras 5 del PP sobre la misma calle Desengaño, el acerado de Martínez de Velasco, el abergue juvenil o el plan para el vehículo eléctrico.

Explicaciones de los votos

Desde Ciudadanos, José Luis Cadena ha defendido su voto a favor "porque por responsabilidad y lejos de luchas de siglas y colores, preferimos apoyarlos antes que paralizar la ciudad y se prorroguen los presupuestos del antiguo tripartito donde obras importantes como el paseo de Ramón y Cajal se verían condicionadas y se pondrían en riesgo las mejoras salariales de los trabajadores".

Ha destacado que sus propuestas van destinadas a mejorar las partidas para desarrollo e industria como la bajada del IBI, el incremento de las las ayudas a empresas para fomentar la creación de puestos de trabajo o la conversión del espacio Z51 en un centro de formación de empleo de oficios, todo ello "para que Huesca sea una ciudad atractiva para atraer empresas". También han conseguido incluir partidas para los proyectos de un albergue juvenil y de un nuevo albergue de transeúntes que pueda compartir espacio con el área de atención al público de Servicios Sociales "por eficacia y eficiencia".

Mientras, la portavoz de Hacienda del PP, Antonia Alcalá, ha acusado a PSOE y Cs de "hacer trampas" y escenificar un "teatrillo" de la negociación en lugar de presentar desde el principio una propuesta conjunta de presupuestos que, según ella, ya tenían pactada con antelación ambos grupos. Ha justificado su rechazo a las cuentas por el "recorte generalizado de partidas sociales" como las ayudas de urgencia, el servicio de ayuda a domicilio o la aportación para enfermos dependientes. Por contra, han denunciado el "aumento desmesurado" de la partida de Fiestas, que roza el millón de euros y que desde 2015 ha sufrido un incremento del 40%". "¿Ahora las políticas progesistas consisten en esto", ha preguntado.

En cuanto a las inversiones, los populares han recalcado que solo se contemplan "pequeños proyectos" y que no hay partidas para acompañar el desarrollo asociado a la próxima reapertura del cuartel o la futura implantación de Amazon en la plataforma logística, ni para la tercera fase de Ramón y Cajal o la reurbanización del último tramo pendiente del Coso Alto. "Se quedan en el conformismo y el inmovilismo", ha resumido Alcalá. Y ha recordado que su grupo proponía, entre otras medidas, reducir las partidas de Fiestas, del centro agroalimentario o del plan del empleo local o memoria democrática, para aumentar las ayudas de urgencia, becas de guardería, la apertura de 24 horas del parquin de la plaza Constitución y obras como el tramo del Coso Alto o la redacción del proyecto de reurbanización de la calle Zaragoza, Cabestany y plaza de Navarra. Para el PP, que los socialistas hayan aceptado 5 de sus propuestas es "del todo insuficiente".

Entrando ya en el detalle de las cuentas, se ha preguntado por qué solo se refleja una partida de 600.000 euros del convenio de Política Territorial de la DGA cuando recientemente el presidente Lambán se comprometió a destinar un millón a la ciudad de Huesca. Y en este sentido, ha criticado que mientras durante el gobierno autonómico del PP 2012-2015, la ciudad recibió 3,3 millones de euros, con el PSOE entre 2016 y 2019, esta aportación ha bajado a 2,4 millones. Cifras que ha rebatido el concejal de Hacienda afirmando que durante la etapa del PP en el Gobierno de Aragón la capital oscense recibió una media anual de 822.000 euros, y con el PSOE ha sido de 906.000.

Pilar Novales, portavoz de Con Huesca Podemos Equo, ha calificado la memoria de Alcaldía que explica las líneas básicas de estas cuestas como una "fake news" y ha instado al PSOE a reconocer que "para conseguir el apoyo de las derechas, ha hecho un presupuesto de derechas". Además, ha deslizado que el apoyo final de Cs es el "precio" que pagan como contrapartida por la vicepresidencia de la Comarca de la Hoya y un puesto de asesor en la Diputación Provincial de Huesca.

En concreto, Novales ha criticado la subida del gasto en limpieza viaria tras la privatización y ha acusado a los sociales de "abandonar" a los barrios y, sobre todo, de recortar las partidas sociales con un descenso de 63.000 euros en dependencia, 43.000 en intervención comunitaria en el Perpetuo Socorro, 131.000 en el proyecto de Huesca Más Inclusiva o el desmantelamiento de la Oficina Municipal de Vivienda tras atender a 2.200 personas y recuperar 211.000 euros de los bancos. Novales ha sido especialmente crítica con la disminución de 50.000 euros en ayudas de emergencia cuando, por otra parte, han aceptado una partida de 30.000 euros para asociaciones que apoyan a mujeres "para que no aborten". "Esto solo puede atender a colar por la gatera el concepto de familia de Vox y unos planteamientos ideológicos que espero que nadie del PSOE comparta", ha resaltado.

Desde Vox, Antonio Laborda ha esgrimido el argumento del 'mal menor' para defender su abstención. En este sentido, ha insistido en que "estos no los presupuestos que queremos para la ciudad con 900.000 euros menos de inversión, pero muchos peores eran los anteriores con 600.000 euros de ayudas sociales 'made in Podemos'". Además, ha valorado que el PSOE haya aceptado propuestas como destinar 20.000 euros para la contratación de una consultoría externa que ayude a atraer empresas del sector agroalimentario; adquisición de pistolas táser para la Policía Local; una partida de 50.000 euros para oenegés que ayudan a mujeres embarazadas en riesgo de exclusión "para estar a favor de la familia y en defensa de la vida"; lanzar un plan de alquiler social; la revisión de las subvenciones sociales para garantizar que el dinero cumple la finalidad; o reducir el presupuesto de la Oficinal Municipal de Vivienda. "Después de aceptar casi todas estas propuestas, éticamente votar en contra no sería de sentido común", ha resumido.

El concejal de Vox ha criticado duramente la postura del PP, al que ha instado a "salir del bucle porque parecen un hámster en la noria". "Es cierto que un voto en blanco tiñó la ciudad de negro, pero salgan de allí. Sus únicas propuestas para la ciudad son aceras y bordillos", les ha afeado. Además, les ha acusado de "mirar para otro lado" cuando hablan de aborto, eutanasia, inmigración ilegal o memoria histórica y de presentar una propuesta irreal con un millón de euros más de recaudación "cuando todos los indicadores económicos dicen los contrario". A Ciudadanos les ha acusado una vez más del voto en blanco: "En el pecado llevan la penitencia y lo arrastrarán toda su carrera política".