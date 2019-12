Cs negocia con el PSOE las medidas para apoyar el presupuesto municipal de 2020

El grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huesca ha condicionado su apoyo al presupuesto para 2020 preparado por el PSOE a la inclusión de un conjunto de medidas que suman 500.000 euros y afectan a las áreas de Desarrollo, Formación, Policía Local y Sevicios Sociales. "Si el documento se queda tal y como está ahora, no lo aceptaremos", ha manifestado el portavoz de Cs, José Luis Cadena. Es algo con lo que ya contaba el gobierno municipal, que se muestra abierto a las propuestas de los grupos "con el objetivo de conseguir el máximo consenso posible" o, como mínimo, el apoyo de la formación naranja,

El respaldo de Ciudadanos es decisivo para que el presupuesto municipal salga adelante. También sería válida su abstención en el caso de que los dos concejales de Con Huesca Podemos Equo votaran a la favor de la propuesta del equipo socialista, que gobierna en minoría con 10 de los 25 ediles de la corporación. Así ocurrió a la hora de aprobar las ordenanzas fiscales para 2020. Pero parece que este no será el caso, ya que la portavoz de la formación a la izquierda de PSOE ha pedido la retirada del borrador del documento económico al considerar que "no es enmendable, ya que carece de una base mínima para desarrollar políticas y, por lo tanto, no se puede arreglar con unas cuantas enmiendas".

De momento, Cs ha adelantado que en la comisión de este miércoles, donde se va a dictaminar el presupuesto del PSOE, su voto será afirmativo para que el día 23 de diciembre pueda debatirse en el pleno. Es de suponer que el dictamen que los socialistas lleven a esta comisión ya incluirá las enmiendas de Ciudadanos, cuyo portavoz ha señalado este martes que se trata de un documento "importante y de calado que debe llegar al debate plenario para evitar que se produzca una prórroga (que dejaría a Huesca sin inversiones para 2020) y que se pongan en riesgo las mejoras salariales de la plantilla".

La medidas de Cs pasan por potenciar la captación de empresas e impulsar la formación de trabajadores que las ya instaladas en la ciudad demandan. Para esto proponen convertir el espacio Zeta 51, anteriormente dedicado al ocio, en un centro de formación así como aumentar las ayudas a los empresarios e incrementar la inversión en los polígonos industriales.

Además, entre otras medidas para favorecer la seguridad solicita que se iluminen los pasos de cebra y que se mejoren las condiciones del servicio de la Policía Local. En cuanto a Servicios Sociales, reclaman un albergue juvenil y un proyecto para unificar en un edificio el refugio de transeúntes y las oficinas de atención de Servicios Sociales e Igualdad. Según han dicho, el coste económico de estas medidas rondaría los 500.000 euros y supondría relegar otras partidas de inversión, como las destinadas a las obras de reurbanización del Paseo Ramón y Cajal, a la disposición del superávit que "seguro que vamos a tener el año que viene".