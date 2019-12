"He vendido 12 talonarios del Gordo", dice un ainsetano que ha repartido 30 millones en Reus

Uno de los socios del Centro Aragonés de Reus, oriundo de Aínsa, ha vendido papeletas premiadas con 30 millones de euros en total. Ismael Araguás lleva en Cataluña desde los años 60, "ya soy medio catalán", dice, y este domingo muchos afortunados agradecerán que llamara a su puerta cargado con los talonarios.

"He vendido 12 talonarios de lotería del Gordo y yo llevo 12 o 14 papeletas", acierta a explicar en medio de la euforia que está viviendo. Doce talonarios, que multiplicado por 25 boletos en los que se juegan 5 euros cada uno, supone más de 1.500 euros, que los bombos de la lotería han convertido en 30 millones.

Aunque se pensó que pudo llevar la suerte a su pueblo, él asegura que todas las papeletas las repartió en Reus, entre vecinos y conocidos. "Al pueblo voy poco porque tengo problemas de vista", comenta. "Este año he vendido menos porque me la dieron tarde, pero otras veces solo en la playa de Salou gasto hasta siete talonarios".

Sus allegados, vecinos y amigos, se han visto favorecidos. "Las vecinas me dicen 'oye, guardame una papeleta'. Se las guardo, las llevo a su casa, llamo al timbre... Tengo muchas historias de estas para contar". Una de ellas tiene que ver con su exyerno. "Está separado de mi hija, pero se llevan muy bien y le regalé una papeleta. Me ha llamado esta mañana llorando. Le han tocado 100.000 euros".

Todavía no se ha hecho a la idea de lo que puede suponer. "El teléfono no para de sonar toda la mañana porque los que me conocen me llaman, y ahora estoy empezando a hacerme a la idea". La satisfacción es doble, asegura, al estar lejos de su tierra y recibir el premio del centro aragonés.