La lotería de Navidad sonríe a los abogados zaragozanos

Como cada año, el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza adquiere un número de lotería en la Administración del Rosario, ubicada -como su sede- en la calle Don Jaime de la capital aragonesa. Se trata de una de las administraciones que han repartido suerte en Aragón este domingo.

El número 26590 les daba una alegría al inicio del sorteo al coincidir las dos ultimas cifras con el premio Gordo, el 93290.

"Es la primera vez que nos sonríe la suerte así en el colegio. No es mucho a título individual (120 euros por décimo) pero sigue siendo una alegría", explica Cristóbal Ramo, actual gerente.

Sin embargo, son muchos quienes se han quedado sin su participación ya que el colegio congrega a más de 3.500 abogados, entre quienes están en ejercicio y no ejercientes.

"Conocemos a Alejandro, de la administración, de toda la vida y cada año elegimos un número diferente", explica, Ramo, que reservó las 170 series del número -un total de 1.700 décimos- en el mes de septiembre, agotándose a principios de diciembre. "Son los propios abogados quienes pasan por la administración a retirar los décimos hasta que se agotan y muchos compañeros se han quedado sin uno", resume.

Por su parte, la administración echaba el cierre en torno a las 12.30 mientras que en la número 1 de la ciudad, en el Coso, se iban presentando no agraciados pero si muchos clientes habituales para darles la enhorabuena por una vida repartiendo suerte en la ciudad. "Todos nos recuerdan por mi abuela, Doña Isabel, que cuando estaba en El Tubo hizo ricos a muchos zaragozanos", asegura una feliz Isabel Lalmolda, actual administradora.

Y no es para menos ya que este domingo han repartido 1.000.000 de euros. "No sabemos si se habrán quedado aquí o los compraría gente de fuera. Muchas veces no llegamos a conocer a los afortunados", concluye.