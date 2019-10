La Audiencia de Huesca avala abrir un proceso por piratería contra 24 bares de la provincia a instancias de La Liga

Un total de 24 bares de la provincia de Huesca que fueron denunciados por La Liga por realizar una retransmisión ilegal de partidos de fútbol se podrían enfrentar a delitos de piratería que están castigados con penas de hasta cuatro años de cárcel.

La Audiencia Provincial de Huesca ha estimado un recurso interpuesto por La Liga Nacional de Fútbol Profesional contra un auto del Juzgado de Boltaña que acordó incoar juicio únicamente sobre delitos leves (faltas). El tribunal ha dejado ahora sin efecto este pronunciamiento y, en su lugar, ha ordenado que los hechos deben investigarse por el procedimiento de diligencias previas debido a la gravedad de los delitos que podrían derivarse.

La Liga solicitó que se instruyera el asunto por hechos que podían ser constitutivos de posibles delitos relativos a la propiedad intelectual de los artículos 270.1 y 286.4. El primero castiga con pena de 6 meses a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses al que, con ánimo de obtener un beneficio económico y en perjuicio de tercero, reproduzca o explote una obra audiovisual sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios; y el segundo, sanciona con penas de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 6 a 24 meses al que, sin consentimiento del prestador de servicios y con fines comerciales, utilice los equipos o programas que permitan el acceso no autorizado a servicios de acceso condicional o equipos de telecomunicación.

La Fiscalía se opuso a las pretensiones de La Liga, pero la Audiencia le ha dado la razón en estos primeros pasos del proceso judicial argumentando que en la demanda "no solo se está poniendo de manifiesto la utilización, en algunos casos, de equipos o programas que permitan el acceso no autorizado a servicios de acceso condicional sino que, con razón o sin ella, se está denunciando que, además, se estaba realizando la comunicación pública de la retransmisión en los establecimientos abiertos al público denunciados, que es algo que debe ser investigado en sede de diligencias previas", señala el auto.

La Policía Nacional informó en junio de denuncias a 9 bares por la retransmisión ilegal de partidos de fútbol tras inspeccionar 24 establecimientos en 18 municipios a raíz de una denuncia de los representantes del Área de Integridad y Seguridad de La Liga. A principio de temporada ya fueron inspeccionados otros 38 locales de Zaragoza y 23 en Teruel.

De esos 24 bares, la Policía comprobó que nueve habían regularizado ya su situación; cuatro transmitían los partidos con un contrato particular; tres tenían codificadores no homologados; uno retransmitía por una web no oficial de internet; y otros siete estaban cerrados.