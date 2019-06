Denunciados 9 bares de Huesca por la retransmisión ilegal de partidos de fútbol

La Policía Nacional ha denunciado a 9 bares de la provincia de Huesca por la retransmisión ilegal de partidos de fútbol después de haber inspeccionado 24 establecimientos en 18 municipios. La intervención tuvo lugar a raíz de una denuncia interpuesta en la comisaría oscense por los representantes del Área de Integridad y Seguridad de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga). A principio de temporada ya fueron inspeccionados otros 51 locales de Zaragoza (38) y Teruel (13).

Según ha informado este martes la Policía Nacional, la emisión televisiva de estos encuentros organizados por LaLiga debe realizarse bajo un servicio de pago y sobre una base de acceso condicional, como es la codificación de la señal audiovisual. De esta forma, las emisiones legales en establecimientos públicos se propician por medio del acceso condicional a través de un canal específico de televisión denominado Canal LaLiga TV. Para evitar fraudes en la emisión de estos encuentros, LaLiga adopta una serie de medidas de seguridad para poder identificar con certeza a cada cliente y poder conocer si se está reproduciendo la imagen con licencia.

En la denuncia presentada, los representantes de LaLiga informaban de que durante sus propias inspecciones practicadas en la provincia de Huesca desde septiembre de 2018 se habían detectado 24 establecimientos públicos que estaban emitiendo de forma ilegal los partidos de fútbol, aportando la documentación acreditativa de estas infracciones.

Por tal motivo, se estableció un operativo conformado por agentes de las Comisarías de Huesca, Jaca y Canfranc para corroborar estos hechos denunciados, incautar los aparatos no autorizados y proceder a la interrupción de la emisión ilegal de contenido deportivo televisado.

Durante este dispositivo se revisaron los 24 bares denunciados: 9 habían regularizado su situación tras la comunicación que les había realizado previamente LaLiga, si bien uno de ellos todavía mantenía un decodificador ilegal; 4 estaban transmitiendo los partidos con un contrato particular, en lugar de para establecimiento público; 3 disponían de codificadores no homologados, encontrándose uno de los locales retransmitiendo un partido de LaLiga; 1 local estaba retransmitiendo vía streaming, a través de una página no oficial de internet; y otros 7 se encontraban cerrados temporal o permanentemente.

Tras las inspecciones realizadas, los propietarios de los ocho establecimientos en los que se detectó alguna irregularidad fueron oídos en declaración acerca de las anomalías observadas, al poder incurrir en delitos contra la propiedad intelectual y contra los servicios de radiodifusión de servicios televisivos de carácter condicional.