Cerca de 350 personas se concentran en Ansó contra el oso y el lobo

El sonido de las esquilas se ha escuchado alto y claro este domingo en el Valle de Ansó. Ganaderos aragoneses y franceses, sindicatos agrarios y vecinos de localidades de este valle, se han concentrado en la plaza mayor de Ansó para pedir soluciones a un problema que les toca muy de cerca, el oso y el lobo. Esta plaza casi se ha quedado pequeña, ya que han participado unas 350 personas. Tras la concentración, se han recorrido varias calles de la villa, sin dejar de hacer sonar las esquilas.

Cuando se cumple un año de la reintroducción de dos osas eslovena en Francia, y tras los ultimos ataques de una de ellas, Claverina, en los valles de Hecho y Ansó, los ganaderos se han unido para recordar, una vez más, que el oso y el lobo "van a poner fin a la ganadería extensiva". Se sienten abandonados y engañados por el Gobierno de Aragón, al que piden soluciones rápidas para frenar un problema que va a dejar estos pueblos "sin vida y sin jóvenes que quieran seguir con esta tradición", han subrayado.

No han faltado a la concentración los dos últimos ganaderos afectados por lo ataques de la osa Claverina, Antonio Casajus y su hijo Luis, y Enrique Orduna. Este ultimo ha perdido más de un centenar de animales, entre las ovejas despeñadas, las desaparecidas y los abortos. Pero como no se ha constatado que haya sido Claverenia, porque no se han encontrado huellas, al estar en monte muy seca, u otros indicios, no recibirá ninguna compensación.

La plataforma contra el lobo y el oso en Aragón ha organizado esta concentración por estos dos últimos ataques, que han sido "la gota que ha colmado el vaso", según ha explicado el vicepresidente Alberto Sampietro, pero también porque es un problema "que afecta a varios territorios de Aragón". La administración "hace oídos sordos y no reconoce el grave problema que tenemos", ha añadido.

Ganaderos franceses, contrarios a la reintroducción, han apoyado a los aragoneses, diciendo que sienten vergüenza de que "hoy una osa que se ha liberado en Francia este en la zona". Y han recordado que hicieron lo posible para evitar la suelta de los plantigrados, incluso cortando carreteras, "pero llegaron por helicóptero".

La alcaldesa de Ansó, Montse Castán, ha subrayado que la reintroducción supone "una manipulación de la naturaleza" y ha pedido que "el clamor llegue a Europa, porque es un problema entre naciones".

Todos han coincidido en que hay que luchar "todos juntos" y que si no se hace algo "la ganadería extensiva terminará, así como la vida en los pueblos". Los actos han consistido en una concentración en la plaza mayor de Ansó, con palabras de diferentes ganaderos y sindicatos, y una pequeña marcha por las calles de la villa.