El oso reaparece en el valle de Hecho dejando 9 ovejas muertas

El Gobierno de Aragón confirma que un ganadero ha sufrido al menos 3 ataques de oso en Lenito (Hecho) con el resultado de 9 ovejas muertas y dos desaparecidas. Los vigilantes de la patrulla del oso siguen mirando por la zona para ver si pueden encontrar indicios para determinar de qué animal se trata. Esa zona es frecuentada por Claverina y también ha habido ataques de Neré en los últimos años.

La semana pasada, el GPS de las ovejas de Antonio Casajús registró movimientos bruscos y cambios de lugar de los animales, por lo que el ganadero avisó a la patrulla del oso. Al parecer se han producido varios ataques, que comenzaron la semana pasada, uno la noche del lunes al martes y los demás a partir del jueves hasta la noche de este lunes, que precisamente estaba el ganadero Luis Casajús en el refugio y escuchó cómo corrían las ovejas. No saben si los ataques han sido cosa de Neré, que ya estuvo por el valle de Hecho el pasado mes de abril, o de otro plantígrado.

Tal y como ha explicado Antonio Casajús, el rebaño estuvo tres días solo en la montaña, y al regresar el cuarto que las recogieron, se dieron cuenta de que faltaban animales y encontraron alguno muerto. “Ayer estuve todo el día caminando y buscando y aparecieron ovejas muertas por todos lados”. Al principio pensó que podía haber sido algún otro animal, “pero encontramos ovejas con signos claros de que ha sido un oso, con la tripa rajada, porque utilizan la uña para abrirlas en canal, y algunas huellas”. A las ovejas muertas, se añaden otras heridas y una cabra desaparecida, y puede ser alguna más “porque ayer no pudimos contar bien al rebaño”.

Las ovejas se encuentran ahora en el mismo sitio, en Lenito, pero dentro del corral junto al refugio, donde pasa las noches Antonio o su hijo Luis. “Duermo con la puerta abierta para estar al tanto de si ladran los perros. Esta noche no ha habido movimientos”, añade. De momento seguirán ahí “pero tendremos que ver si cambiamos a otra zona, porque las ovejas tienen que estar en puerto hasta octubre y si el oso está por aquí, no nos podemos quedar”. Hasta ahora, “no sabíamos que está el oso por la zona, por eso dejamos el rebaño, aunque los movimientos que marcó el GPS hace unos días ya me hicieron pensar mal”.

No es la primera vez que Antonio Casajús sufre un ataque de oso. El último fue el 11 de septiembre de hace tres años, precisamente en esta misma zona conocida como Lenito. Pero el oso sí que ha estado por el valle de Hecho este año. El pasado mes de abril se encontraron huellas de plantígrado y se produjeron dos ataques, uno cerca de Embún y otro de Aragüés del Puerto, también en el valle de Hecho. En ese caso se determinó que podía ser Neré. Y en junio, el Gobierno de Aragón informó de que el sistema de geolocalización del gobierno francés situó a la osa Claverina en la cabecera del valle de Hecho.