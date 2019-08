Sabiñánigo propone un agosto “a la fresca”

Circo, magia y danza acrobática son las disciplinas artísticas que se pondrán sobre el escenario en el programa ‘Agosto a la fresca’, principal novedad de la programación cultural de Sabiñánigo.

A esta se sumarán otros programas ya consolidados como los ‘Títeres en el Molino’ o ‘De placeta a placeta’, una serie de actividades que se desarrollarán en siete núcleos del municipio. El objetivo de esta programación es disfrutar en época estival de espectáculos en la calle, dirigidos a todos los públicos, pero fundamentalmente a las familias con niños.

“Como hace buen tiempo, hemos pensado que los escenarios sean las plazas y calles del término municipal, para acercar la cultura a vecinos y visitantes”, explica la alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández. Estas actividades son una “buena excusa” para conocer rincones o núcleos de este municipio, además de para “salir a la calle”, añade.

La programación pensada para este verano es gratuita y “gira en torno a diferentes programas culturales, algunos más tradicionales y también novedades”. Este sábado 10 de agosto comenzará ‘Agosto a la fresca’, que se desarrollará los sábados de agosto, a las 21.30 en la plaza España de Sabiñánigo. Comenzará el día 10 con el espectáculo de circo ‘Fuera de stock’, de Edu Manazas, para continuar el día 17 con la magia de Civi-Civiac y su ‘Cóctel de ilusiones’. El 24 de agosto no habrá actuación, ya que ese día se celebra el Pirineos Salsa Festival “y por no solapar el próximo será el día 31 de agosto”, explica la alcaldesa. Ese día será el turno de la compañía Alodeyá Danza Acrobática y ‘Son recuerdos’.

Uno de los clásicos del verano serrablés son los ‘Títeres en el Molino’, los viernes 9, 16 y 23 de agosto en el Molino Periel, a las 19.30, dirigido a niños. Las compañías Xarop Teatre, La Canela Teatro de Títeres, y La Carreta Teatro serán los encargados de sorprender a los más pequeños con sus actuaciones.

Por último, como viene siendo habitual en época estival, también se llevan actuaciones a los núcleos del término municipal. Del 17 de agosto al 10 de noviembre Sabiñánigo Alto, Hostal de Ipiés, Ibort, Aineto El Puente de Sabiñánigo, Sorripas/Senegüé y Cartirana convertirán sus plazas y calles en escenarios improvisados donde la música, el teatro, los títeres, el circo o los cuentacuentos serán protagonistas. Estas actividades se incluyen en el Circuito de Artes Escénicas de la Diputación Provincial de Huesca.

A toda esta programación hay que sumar un recorrido teatralizado que se celebrará en Senegüé el próximo día 18 a las 22.00, las jornadas culturales de Borrés a mitad de agosto, la celebración del 40 aniversario del Museo Ángel Orensanz y Artes del Serrablo los días 24 y 31 de agosto y las exposiciones de la Sala de Arte de Sabiñánigo.

“Es una oferta variada, multidisciplinar, pensada para disfrutar en familia, del buen tiempo y conocer los núcleos y rincones de Sabiñánigo, así que esperamos que atraiga a vecinos y visitantes”, concluye la alcaldesa serrablesa.