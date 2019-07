Jóvenes con discapacidad intelectual de Huesca, Alcañiz y Lérida recuperan las trincheras de la Guerra Civil de Fonz

Recuperar el patrimonio histórico de Fonz, concretamente las posiciones defensivas de la Guerra Civil en la Línea del Cinca, y disfrutar de un verano intercambiando experiencias con otros jóvenes de Aragón y Cataluña es el objetivo del campo de trabajo que está desarrollando la Asociación Down Huesca, con el apoyo del Ayuntamiento, desde este lunes en su albergue y escuela de vida independiente La Sabina en la localidad mediocinqueña.

Una veintena de jóvenes de las provincias de Huesca y Lérida y de Alcañiz, con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, participan de este nuevo encuentro veraniego en La Sabina que en este mes de julio se ha convertido en el epicentro de la actividad sociocultural de Down Huesca.

El campo de trabajo reúne a jóvenes de 18 a 27 años que van a convivir durante dos semanas. En la primera de ellas, están conociendo el episodio de la Guerra Civil (1936 -1939) sobre el terreno, ya que están trabajando en la conservación de los vestigios de la posición artillera de la Línea del Cinca, recuperados ya el pasado año por el Ayuntamiento de Fonz gracias a las subvenciones de la Memoria Histórica concedidas por la Diputación Provincial de Huesca. En este sentido, este año el Ayuntamiento va a seguir trabajando para poner en valor este espacio que se ubica en las inmediaciones de la ermita de San José, con nuevos paneles, recreaciones y visitas guiadas.

Tras la recepción el lunes y el reparto de tareas, este martes ha sido el primer día de trabajo. Dos grupos de ocho personas, más dos monitores en cada uno de ellos, están limpiando las dos bocas artilleras del sur de la posición defensiva compuestas por otras dos bocas más mirando al norte. Los trabajos de coordinación los dirigen profesionales del GRIEGC (Grupo de Recuperación e Investigación de Espacios de la Guerra Civil) que trabajaron el año pasado en Fonz en la creación de la Ruta de la Línea del Cinca, así como recuperaron las posiciones de Selgua y Monzón.

La actuación se centra en la retirada de maleza que había cubierto el camino y la entrada de las bocas, se está retirando los cascotes y la arena caída de la ladera que impedía el paso, se consolidará las paredes laterales de roca arenisca y se van a colocar sacos rellenos de tierra como los utilizados en la contienda a modo de parapeto.

El miércoles se seguirá trabajando en este emplazamiento y sobre las 11.00, en La Sabina, se impartirá un taller sobre limpieza del material encontrado en otros yacimientos bélicos y qué hacer cuando encuentras munición de la época. Asimismo se les proyectará un audiovisual para contextualizar el conflicto y explicar la importancia que tuvo Fonz dentro de la Línea del Cinca, construida en retaguardia por la Generalitat para proteger el avance franquista hacia Cataluña. Esta actividad está abierta a todos los vecinos interesados en asistir.

El sábado se cursará una visita guiada por personal del GRIEGC a las trincheras de Selgua, una amplia zona defensiva compuesta por búnkeres, nidos de ametralladoras, refugios y trincheras que el Ayuntamiento de Monzón ha recuperado desde hace dos años para el disfrute del visitante.

La siguiente semana del campo de trabajo, los muchachos disfrutarán de actividades y talleres ya en el albergue de La Sabina. Actividades encaminadas al fomento de su autonomía personal, como se viene haciendo en este espacio desde hace unos años. Así como sesiones de piscina, deporte, música, descanso y viajes por el entorno para conocer los atractivos turísticos de la provincia.

El vicepresidente de Down Huesca y uno de los monitores del campo de trabajo, Máximo López, valora el aspecto didáctico de esta iniciativa “porque muchos de ellos no conocían la existencia de la Guerra Civil, y ya van tomando consciencia de lo que paso y que no se tiene que volver a repetir”. Asimismo, desde Down Huesca se quiere seguir trabajando en próximos campos de trabajo en la recuperación de estos vestigios como patrimonio de interés cultural. “Turísticamente tiene que ser un provecho mutuo conservar y dar a conocer este espacio para el municipio y para nuestro albergue que esperamos poner en marcha el año que viene”, afirma. “Además queremos que la red de asociaciones de Down España tengan en cuenta a Fonz para venir a disfrutar del tiempo libre y conozcan el fabuloso trabajo de vida independiente que hacemos”, señala el vicepresidente de Down Huesca.

Por su parte, el director del campo de trabajo en esta primera semana, el arquitecto y miembro del GRIEGC Joel Ametlla, destaca el valor histórico de la posición de Fonz. “En pocos sitios de La Línea del Cinca encontramos estructuras como las de Fonz. Es una de las pocas excavaciones en piedra donde se ven las cuatro casamatas de hormigón para cuatro cañones. La cantidad de metros de galería es brutal y sería bueno que se pudiera recuperar en un futuro para que la gente vea la gran obra de ingeniería que se realizó aquí. A ello hay que añadir una pista que se construyó desde el pueblo, un observatorio y unas trincheras cubiertas”, cuenta este especialista en construcciones de la Guerra Civil.