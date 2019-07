Down Huesca muestra a los representantes de las empresas colaboradoras el albergue La Sabina de Fonz

La Asociación Down Huesca realizó este domingo una jornada de puertas abiertas en el albergue y escuela de vida independiente La Sabina en Fonz para los representantes de las empresas y colaboradores de la entidad.

La jornada, primera vez que se realizaba, sirvió para seguir fortaleciendo los lazos de colaboración y sobre todo fue un ejercicio de transparencia para mostrar a las empresas que, dentro de sus políticas de responsabilidad social corporativa, apoyan a Down Huesca parte del resultado de sus aportaciones. A la invitación cursada por Down Huesca, asistieron medio centenar de personas, en su mayoría empresarios o representantes de firmas de la provincia pero también colaboradores, una participación valorada positivamente por la presidenta Nieves Doz. “Son parte del proyecto y nos han aportado ideas extraordinarias. No conocían La Sabina y han visto como ha crecido el albergue y va en aumento”, explicaba.

El gerente de Down Huesca, Enrique Aguareles, justificaba el encuentro “porque a la gente que está colaborando con la asociación hay que enseñarle una gran parte de lo que estamos haciendo. Fonz es un esfuerzo tremendo para la asociación y el fruto del trabajo desarrollado es lo que hemos visto este domingo. Se les ha explicado las inversiones realizadas hasta la fecha y cómo se han financiado, las que estamos ejecutando en el año en curso y se ha explicado lo que falta por hacer. Han tenido una visión clara y de primera mano de qué estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo y de los datos económicos del proyecto”.

Una paella y una velada en el porche del albergue dio por concluido este encuentro, que tendrá continuidad en próximas ediciones dada la buena aceptación por ambas partes. “Nos han dado ideas, posibles caminos por donde seguir. La jornada ha sido muy positiva, algo diferente que nunca habíamos hecho y un ejercicio de transparencia”, señalaba el gerente.

El albergue La Sabina de Fonz tiene una capacidad de 50 camas. Además cuenta con dos bungalows y salas comunes que se utilizarán como aulas para llevar a cabo talleres de vida independiente. Así como un amplio espacio de terreno donde se podría realizar otras actividades de ocio, plantaciones, … La infraestructura está muy avanzada si bien todavía queda dotarla de parte de equipamiento. La Asociación Down Huesca estima que necesita unos 400.000 euros para poner en marcha esta obra que daría trabajo a unas diez personas, un 70% con discapacidad intelectual.

Para todos los colaboradores de Down Huesca, se tiene previsto realizar una nueva jornada de puertas abiertas coincidiendo con la próxima Andada en Fonz, el primer sábado del mes de octubre.