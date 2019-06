Down Huesca edita su quinto poemario escrito de forma coral por usuarios y escolares de la provincia

Con un recital poético en el albergue La Sabina de Fonz se presentaba esta mañana el libro 'Poesía y Diversidad', quinto poemario editado por Down Huesca y cuya autoría es compartida entre los usuarios de la asociación y escolares de varios colegios de la provincia de Huesca. El libro, que consolida un ciclo fomentando la poesía como un recurso efectivo de pedagogía e inclusión desde el aula, contiene 242 poesías vinculadas a unas 25 temáticas; 126 poesías son individuales y 116 son colectivas, realizadas en pequeños grupos colaborativos de usuarios de Down Huesca y escolares de centros de Primaria.

Del total de poemas que componen el libro, 142 poesías se elaboraron en el taller de poesía de Down Huesca y el resto son poesías escritas en 8 centros educativos, en los que se llevaron a cabo talleres cooperativos de poesías (con una duración de unas 2 horas), en colaboración con jóvenes de la asociación sobre versos escritos por ellos mismos. Cabe destacar la participación del colegio Santiago Apóstol de Grañén, cuyos alumnos fueron protagonistas del segundo libro de poemas publicado el año pasado. En este centro monegrino el taller de poesías de Down Huesca tuvo una duración de 15 horas, y ello se ha notado en la producción lírica ya que sus alumnos de 5º y 6º elaboraron junto a los poetas con síndrome de Down un total de 56 poemas.

Los alumnos de Grañén han sido los que han presentado 'Poesía y Diversidad' esta mañana, junto a sus profesoras, al psicólogo y promotor de la iniciativa, Elías Vived, el licenciado Alberto Manzo de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación donde también se imparte este taller de poesías dentro del Proyecto Campus Oportunidades de Inclusión, el vicepresidente de Down Huesca, Máximo, López, y la directora de provincial de Educación, Olga Alastruey. Además han participado en este recital, poetas de la asociación literaria AVELETRA de Huesca y alumnos del colegio de Fonz. Y es que 'Poesía y Diversidad' es el libro más coral de los cinco poemarios editados por Down Huesca. En su escritura han participado 43 jóvenes de la asociación, 51 alumnos del colegio de Grañén, 156 alumnos de los 7 centros escolares de La Litera, Somontano, Cinca Medio y Hoya de Huesca, así como de la citada asociación AVELETRA y de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.

El poemario incorpora una breve muestra de poesías elaboradas en el Albergue La Sabina de Fonz, todavía en periodo de construcción (ya muy adelantada), donde se celebran campamentos y talleres de poesía. Poesías escritas en este contexto educativo, que fomentan la creatividad, junto con la inclusión, la vida independiente y el respeto al medio ambiente rural y ecológico.

Con respecto a los talleres que se realizan en los centros escolares, desde Down Huesca consideran que la “experiencia ha sido magnífica, con una excelente valoración tanto de los alumnos que participan como de sus profesores y también de los jóvenes de la asociación. Han puesto de manifiesto las enormes posibilidades de cooperación, de apoyo y de aceptación y respeto por la diversidad. Y hemos vivido, a lo largo de estos dos últimos años experiencias bien emotivas y de gran afectividad”, señalaba Vived. “Los talleres colaborativos de poesías, como los celebrados entre la Asociación Down Huesca y el colegio de Grañén, las propuestas pedagógicas centradas en las aportaciones de las personas con síndrome de Down o con otras discapacidades intelectuales facilitan una mayor sensibilización y reconocimiento de las personas con discapacidad, promueven relaciones y cooperación en diversidad y contribuyen a desarrollar nuevas medidas de atención a la diversidad (diseño universal del aprendizaje, enfoque mediacional, modelo de apoyos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje-servicio, etc.), tan necesarias para el desarrollo de la escuela inclusiva”, cuenta el psicólogo.

Más de 700 poesías en dos años

El proyecto poético de Down Huesca comenzó en 2017 con la publicación del primer libro 'Poesías de amor y amistad'. En él se presentaron un conjunto de 108 poesías de 22 autores, jóvenes todos ellos de la Asociación Down Huesca. El segundo libro fue 'Poesías de convivencia, cooperación e inclusión', presentado el 21 de marzo de 2018 en la localidad de Grañén, por ser el resultado de la colaboración entre la Asociación Down Huesca y el colegio Santiago Apóstol. 'Poesías de Ana y Pablo, emoción e inspiración' es el tercer libro de poesías y se presentó el 3 de diciembre (Día de las Personas con Discapacidad) de 2018 en Barbastro. Con el cuarto libro, 'Miradas, el color de la poesía', -presentado en Huesca el 21 de marzo de este año- se produce una variación importante al incorporar imágenes, fotografías en el texto y también un par de capítulos explicativos de procesos didácticos y de creatividad.

Cinco libros en dos años es una “buena producción con más de 700 poesías escritas y sentidas”, explican desde Down Huesca, y convierten a la asociación en pionera en España en apostar por la poesía como recurso para la creatividad y crecimiento personal entre las personas con discapacidad intelectual, así como en fomentar su inclusión social. En este sentido, Down Huesca quiere convertir al Albergue La Sabina de Fonz en un centro de referencia del fomento de la vida independiente con la celebración de este tipo de talleres poéticos. A juicio de su promotor, Elías Vived, “emoción e inspiración; trabajo y esfuerzo sostenido; confianza en las posibilidades creativas de los jóvenes con síndrome de Down o con otras discapacidades intelectuales; indagación e innovación sobre las oportunidades necesarias para desarrollar el deseo de aprender, el sentimiento y las formas de cooperar y crear; y una búsqueda incesante sobre cómo configurar los apoyos más precisos que permitan desarrollos equilibrados y armónicos, han sido algunas de las claves que hacen posible este recorrido, y mucho, mucho entusiasmo por la poesía, por la cooperación y por el encuentro de personas diversas en escenarios inclusivos de aprendizaje, de amistad y de pasarlo bien”.

Por su parte la directora provincial de Educación del Gobierno de Aragón, ha valorado esta iniciativa “que se ha consolidado en el tiempo y que supone un trabajo importante de cooperación entre jóvenes de Down Huesca y escolares en un proyecto de inclusión. Se trabaja desde el plano de la igualdad y merece la pena seguir apostando por ello y animarlos porque hacer poesía no es fácil y menos de forma coral”.