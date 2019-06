Asociaciones de personas con discapacidad de Bulgaria y Sicilia estrechan lazos en Fonz con Down Huesca

El albergue y escuela de vida independiente La Sabina de Fonz vuelve a ser con el inicio del verano punto de encuentro de tres asociaciones que trabajan con personas con discapacidad como Down Huesca, la Comunidad San Pío de Sicilia y la Fundación Net de Bulgaria. Un total de veintidós jóvenes con distintas discapacidades intelectuales conviven desde el miércoles en el Encuentro Internacional que organiza Down Huesca por octavo verano consecutivo. Su finalidad, además de propiciar momentos lúdicos y de esparcimiento durante las vacaciones estivales de estos muchachos, es la de estrechar lazos entre las asociaciones y permitir el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la discapacidad.

Los primeros en llegar a Fonz fueron, el miércoles, los búlgaros de la Fundación Net. Este grupo participa en estos intercambios desde hace cinco veranos. Los más veteranos son los italianos de la Comunidad de San Pío en Sicilia, que llevan ocho años acudiendo al albergue La Sabina. Los vínculos con Down Huesca son muy fuertes como demuestra las visitas anuales que realizan a Italia los usuarios y profesionales altoaragoneses.

En su día también participó de este Encuentro Internacional una asociación irlandesa que podría repetir en próximas ediciones. Asimismo desde Down Huesca trabajan en contacto con grupos franceses para que se sumen a esta iniciativa cofinanciada por programa Erasmus + de la Unión Europea, +, gestionado por el Instituto Aragonés de la Juventud.

En el albergue de Fonz disfrutan del tiempo libre pero también llevan a cabo talleres como los de poesía, entre otro tipo de iniciativas encaminadas a fomentar la vida independiente de las personas con discapacidad. Asimismo realizan viajes de ocio como el cursado el viernes a Port Aventura y conocerán los encantos de la provincia, como la renacentista villa de Fonz, la medieval Aínsa, Monzón, San Esteban de Litera, Binéfar, donde disfrutarán fe las fiestas del barrio Arrabal o practicarán judo, o Tamarite de Litera donde conocerán las alfombras florales del Corpus. El Encuentro terminará el martes para los búlgaros y un día después para los sicilianos.

El vicepresidente de Down Huesca y coordinador del Encuentro Internacional, Máximo López, considera que este tipo de campamentos y reuniones quieren convertir al albergue La Sabina de Fonz en un referente nacional en el ámbito de la discapacidad. "Estamos trabajando con asociaciones, con colegios y con la red de Down España que ya nos han visitado y consideran que el futuro albergue de Fonz, cuando esté totalmente construido, se abra en condiciones para trabajar con la discapacidad y la diversidad a nivel nacional e internacional", afirma.

Intensa actividad estival

La actividad en el albergue La Sabina de Fonz está siendo muy intensa durante este mes, y lo seguirá siendo en julio. El primer fin de semana de junio, Down Huesca mantuvo un encuentro con usuarios y profesionales de Fundación Down Zaragoza para presentarles el proyecto del albergue y escuela de vida independiente de La Sabina. El sábado 15 fue el turno de la Asociación Las Cañas de Alcañiz quienes se acercaron a Fonz para conocer el proyecto y participaron en la reunión de padres de la asociación Down Huesca. El miércoles 19 se presentó el quinto poemario editado por la asociación ‘Poesía y Discapacidad’ con la presencia de los alumnos de 5º y 6º de Primaria del colegio Santiago Apóstol de Grañén y los alumnos de 5º del CRA Estadilla – Fonz. La próxima cita será el 1 de julio con la celebración de un campamento infantil y del 15 al 28 tendrá lugar un campo de trabajo para recuperar las trincheras de Fonz y seguir avanzando en el acondicionamiento de este albergue que espera ser una realidad en 2020.

