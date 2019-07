Jaca: hielo y fuego entre dulces y tesoros románicos

Nació en 1931 y aunque se pone la chaquetilla de confitero para la foto, aclara rápidamente que está jubilado. "Nací en 1931, echa la cuenta. Eso sí, en casa puedo vestirme como quiera, ¿verdad?", dice Lorenzo Echeto con una sonrisa pícara. Es la tercera generación de la confitería y bombonería Echeto, sita en los porches contiguos a la catedral. "Empezó mi abuelo hace 130 años, y la llevó hasta su muerte en 1911. Cogió el relevo mi abuela 20 años más, luego cogió el relevo mi padre, luego yo y ahora la lleva mi hija; además, mi nieto ha recogido un idea que ya tuvo mi abuela y hace helados artesanos. Lo más popular aquí son los caramelos Besitos de leche, miel, piñones y azúcar, de textura crocante. También hacemos las coronitas de Santa Orosia, los jaqueses... no faltan los lacitos, que popularizó una competencia mía, La Suiza, y que hacemos los tres pasteleros de Jaca, también los tiene La Imperial".

Lorenzo es historia viva de la ciudad, jacetano de pro, como Susana Lacasa; enfermera del centro de salud, ha ocupado la concejalía de cultura los últimos cuatro años, además de intervenir en otras áreas. "Jaca ha conseguido desestacionalizar el turismo, y también la cultura; de hecho, no es algo casual el papel de la cultura en dotar de atractivos a meses que no solían ser de alta afluencia de turistas. Estos año se ha hecho hincapié en la cultura destinada al público familiar, además de reforzar apuestas que siempre han funcionado, como la Escuela Municipal de Música... y sin perjuicio del esfuerzo amateur, siempre loable, se ha optado por apoyar el cariz profesional de las iniciativas culturales. En el calendario de Jaca hay momentos importantes para todos, como la fiesta del primer viernes de mayo; se han recuperado los dances de Santa Orosia, en marzo tenemos el Club de Jazz que ya va por las 20 ediciones, la Feria del Libro llega el 24 de este mes de julio... por otro lado, no se puede olvidar el Festival en el Camino de Santiago, que ya supera el cuarto de siglo y es una maravilla. Este año vuelve Jordi Savall, un lujo".

Amor al hielo

Jaca y los deportes de invierno son un matrimonio consolidado, con parada y fonda en el hockey sobre hielo. El C.H. Jaca tiene más ligas (13) y Copas (15) que ningún otro club español, aunque el Txuri Urdiñ donostiarra se ha acercado bastante en la tabla histórica liguera. Antonio Capillas ‘Capi’ es historia viva del club, donde ha sido jugador (sigue en el equipo de veteranos) y entrenador, amén de seleccionador nacional entre 1994 y 2007. Ahora se enorgullece de la Escuela Polideportiva Municipal de Verano, cuyo germen estuvo en la organizada por el Club de Hielo Jaca en los 80 con el recordado Pepe Arbués. "Aunque el Puigcerdá y el Txuri Urdin ha sido siempre los rivales a batir, con algún escarceo del Barça y un año en el que ganó Majadahonda, hemos estado por encima. El club se fundó en marzo de 1972, año de la primera liga jugada en España. En 1980 comenzó un proyecto de crecimiento de este deporte en Jaca; en los 70 nos limitábamos a participar. Empezamos a trabajar duro; fuimos terceros, segundos y en el 84 campeones de Liga y subcampeones de Copa".

Jaca ha sido y es vivero de jugadores para los demás equipos de la primera categoría, debido a un gran trabajo de cantera del que Ander Alcaine es uno de los últimos frutos, con su paso por la liga Magnus de Francia; que llegó a probar para la NHL. En los 90 estuvo Miguel Baldrich en el Angers; cuando estuve como seleccionador español fue el capitán del equipo nacional, y se llevó a Francia un año a otros dos jacetanos, Jorge Valle y Juanjo Palacín".

El hockey sobre hielo es un deporte tradicionalmente masculino, pero Gemma Urzola es una de las excepciones a esa regla no escrita; actualmente ejerce como delegada y jugadora del equipo femenino del C.H. Jaca. "El primer equipo que se armó fue a principios de la década pasada, y duró dos temporadas. Luego se montó hace diez años, ya con la pista nueva a pleno rendimiento. Me involucré por mis hijos, el pequeño empezó con 7 años y su hermana mayor, que iba a ver los partidos, acabó animándose también. No tenemos la calidad de otros equipos, pero lo damos todo. Ahora estamos haciendo cantera, aunque sigue habiendo reticencia en las familias con las niñas".

La catedral y la ciudadela, dos imanes para el visitante que nunca bajan de caché

La ciudadela pentagonal es un icono de Jaca, la cuarta pata de un póquer básico que se completa con la catedral, la pista de hielo y la Escuela Militar de Montaña. De hecho, alberga en su interior el Museo de Miniaturas Militares ‘Ciudadela de Jaca’, uno de los alicientes para la visita de esta antigua fortaleza; el otro, que tiene el verano como época de expresión desde hace seis años, es la visita teatralizada ‘Memoria de la piedra’. En lo que queda de mes de julio, esta especialísima visita se desarrolla de viernes a domingo; en agosto, la ocasión de disfrutarla será diaria, exceptuando los días 1, 26, 27, 28 y 29. El espectáculo retrotrae a los visitantes al siglo XVI, cuando Felipe II ordenó la construcción de esta fortaleza. El estilo ameno del espectáculo y el recorrido, que se extiende durante hora y media, lo hace ideal para las visitas familiares.

La catedral de San Pedro de Jaca es una joya del románico, y una referencia fundamental en el Camino de Santiago. De hecho, su construcción (en la que no falta el famoso ajedrezado jaqués) comenzó en el año 1077 por orden del rey Sancho Ramírez; se asocia a la fundación de la ciudad y la concesión de los fueros que la adornan. Nada más entrar, a la izquierda, está la capilla de Santa Orosia, donde suele oficiarse la eucaristía. Muy próxima está la entrada del Museo Diocesano, cuyo principal atractivo reside en los frescos medievales que decoraban las iglesias y ermitas del Pirineo Aragonés y que permanecían ocultas o en riesgo de desaparición:la sala más célebre muestra los frescos de Bagüés.

En datos

Comarca: Jacetania

Población: 12.813

Distancia a Huesca, su capital de provincia: 72 km

Los imprescindibles

El Festival Folklórico

Esta cita pirenaica de vocación ecuménica alternaba sede entre Jaca y Olorón, pero la ciudad gala ya no lo hace; se organiza en Jaca cada dos años. En este 2019 toca el 50 aniversario: será entre el 31 de julio y el 4 de agosto.

La Peña Oroel

De 1.769 metros de altitud, es uno de los símbolos paradigmáticos de Jaca, de la cual dista 5 kilómetros; a paso normal se puede llegar a su punto más alto en un par de horas desde la ciudad. Tiene una gran cruz en la cumbre.

De verde por las cumbres

Fundada en 1945, La Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales es una auténtica institución en la ciudad. Allí se aúna la formación con la investigación y excelencia deportiva, sobre todo en esquí, biatlón y escalada.