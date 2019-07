Los Monegros, el escenario de moda con la nueva campaña de Versace

No es solo el "paisaje" si no también la buena acogida que brindan sus gentes lo que a juicio de José Manuel Ayuda, fundador de Tardienta-Monegros, hace que la comarca sea un atractivo para el rodaje de campañas publicitarias, cortometrajes y películas que llevan el nombre de Aragón a todas partes.

"Llevo 28 años aquí, y películas se llevan rodando desde hace más de 20. El paisaje es una parte importante, como ocurre en Jubierre. Pero cuando ya buscan algo más que paisaje, el atrezo o un circuito cerrado done puedan hacer el 'indio' sin tener que estar pidiendo permisos que a lo mejor no te los van a dar nunca… entonces valoran que Tardienta Monegros es el sitio", presume orgulloso este empresario "autóctono".

Hace dos semanas, el agreste y singular paisaje de Los Monegros se convirtió en el escenario de la última campaña de Versace. Más de 100 personas se dieron cita en el 'Hollywood' aragonés por excelencia para grabar en la zona de la mano de la Film Comission comarcal, que ha sido testigo de numerosas producciones cinematográficas, anuncios de televisión y grandes campañas. "La promoción que estamos haciendo de Los Monegros y de Aragón es imparable. Aquí han venido firmas como New Balance, Desigual, Springfield, Jeep. Si no se les diera facilidades, se irían a Las Bárdenas, a Almería, a Marruecos. Lograr que vengan no es fácil. No vienen por nuestra cara bonita, pero tampoco me estoy haciendo millonario con esto", dice entre risas Ayuda, quien se muestra satisfecho con el trabajo de promoción turística que se está haciendo en la zona.

La productora italiana de Versace desembarcó en el municipio de Tardienta hace un par de semanas. Ayuda asegura que se fueron "encantados", y de hecho la firma ya ha ido dando avance de la nueva colección en sus redes sociales, donde cada publicación (con Los Monegros como escenario) acumula más de 40.000 'likes' y cientos de comentarios. "La campaña que han rodado aquí es para 2020 y se fueron muy contentos de ver todo esto. La gente que vino fue muy maja y todo salió bien. ¡A ver si desbancamos a Almería y a Las Bárdenas!", dice entre risas José Manuel.

Esta, sin embargo, no es la primera experiencia de este tipo que se graba en Los Monegros. Ni tampoco la última. Aunque no puede desvelar muchos detalles, Ayuda asegura que la firma italiana también ha rodado un 'spot' publicitario que llevará el escenario monegrino a la televisión. Y todavía quedan muchos proyectos que apuntan a la gran pantalla. "Videoclips también se han hecho. El último lo protagonizó la cantante Georgia, una compositora muy joven que nos llevó el otro día a la Puerta del Sol, con motivo de la Fiesta del Orgullo. Subió un vídeo grabado aquí en Monegros en el que salía yo detrás de ella", cuenta entre otras anécdotas que recuerda.

La lista de películas que se han rodado en la Comarca es inmensa. José Manuel recuerda también algunas de ellas como 'La marcha verde', de José Luis García Sánchez, 'Sinfonía de Aragón', de Carlos Saura, el cortometraje aragonés 'Antígona Despierta', 'Ofra y Kalil' o 'La Batalla de Cutanda', para Aragón TV. A un con todo, y por lo que él mismo cuenta, al director de la Comisión de cine comarcal, le queda alguna que otra 'espinita' clavada. "'La novia', de Paula Ortiz, estuvo a punto de hacerse aquí pero coincidió en que se puso mi mujer de parto... ya no volvieron a ponerse en contacto. No ganaron muchos premios por eso...", bromea sarcástico. Otra que le gusta recordar es la del actor estadounidense Arnold Schwarzenegger. "Ese se me escapó, que también iba a hacer un vídeo. Pero aparecieron en invierno, cuando más verde y más feo está esto… Al final grabaron en Belchite", apostilla.

Una imagen del rodaje de la firma italiana Versace en Los Monegros. J. M. A.

De lo que no tiene dudas José Manuel es de que esta zona seguirá dando que hablar en el mundo del cine, la publicidad y la gran pantalla para llevar muy lejos el nombre de la región y de la comarca. "Yo empecé dando clases de vuelo y ya no sé en que está acabando esto... Renovarse o morir, dicen. Y así lo hacemos", afirma entre risas.