Luis Felipe afirma que buscará acuerdos con todos los grupos salvo con Vox

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha comparecido este miércoles tras el silencio guardado desde el día siguiente a su investidura, cuando la portavoz del PP, Ana Alós, habló de una moción de censura para certificar el resultado de la votación que, por una papeleta en blanco, dio el gobierno municipal al PSOE en lugar de a los populares, que habían alcanzado un pacto ‘in extremis’ con Cs y Vox. El primer edil, que con 10 concejales gobernará en minoría, ha manifestado que tratará de alcanzar acuerdos de ciudad con todos los grupos político de la corporación, salvo con Vox, que cuenta con un representante.

Esta mañana, tras admitir el fracaso de su proposición de moción de censura, Alós ha señalado que el PP "tiende la mano" a los socialistas para garantizar una estabilidad de gobierno los próximos cuatro años en cuestiones como las ordenanzas fiscales, los presupuestos municipales y otros asuntos de importancia para la ciudad. “No queremos que el PSOE dependa de un grupo como Cs, donde a día de hoy hay una persona que votó en blanco, un tránsfuga que permanece oculto y que no ha dado explicaciones”, ha dicho la portavoz popular.

Este miércoles, al no firmar Cs el documento para su tramitación, la propuesta ha decaído y Luis Felipe ha tomado las riendas del Ayuntamiento. Rodeado por ocho de sus nueve concejales y en un escenario cargado de simbolismo como es el Salón del Justicia del palacio municipal (donde se celebró el pleno de investidura) ha justificado su silencio de estos días en la "prudencia como alcalde al no tratarse de un debate institucional". Asimismo, ha dicho que en estas jornadas no se ha producido “un vacío de poder”, ya que los asuntos de la ciudad y la administración "han estado atendidos".

Felipe acude este jueves a la constitución de la Cortes de Aragón y el viernes se reunirá con todos los portavoces para exponer el calendario de actuaciones. En breve convocará un pleno extraordinario para abordar la organización del Ayuntamiento. Según ha dicho, una vez que se enfríen los ánimos y con la mayor serenidad posible restablecerá la comunicación con todos los grupos "con el ánimo del consenso" para sacar adelante los asuntos de ciudad. En esta comunicación ha enmarcado la oferta del PP, dejando claro que a la única formación política a la cual no le propondrá acuerdos es a Vox.

Felipe ha señalado que está dispuesto a gobernar con 10 concejales, el mismo número que sumaba el PSOE (8) y Aragón Sí Puede (2) en la recta final del último mandato, tras expulsar del tripartito a los cuatro ediles de Cambiar Huesca por pérdida de confianza.