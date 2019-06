Alós dice que seguirá en el Ayuntamiento y ofrece al PSOE un acuerdo de estabilidad

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Huesca Ana Alós ha dado por zanjada la cuestión de la proposición de moción de censura planteada para determinar si el voto en blanco que el sábado dio la alcaldía al PSOE contra todo pronóstico se emitió por error. Tras reconocer el fracaso de su intento, la portavoz popular ha ofrecido al socialista Luis Felipe un acuerdo de estabilidad institucional desde la oposición para que el gobierno municipal no dependa de un grupo como Cs, "donde a día de hoy hay una persona que votó en blanco después de pactar una mayoría , que no solo es un transfuga sino que además se mantiene oculto y amparado por sus compañeros". Según ha dicho, se trata de una "medida excepcional" ante un hecho extraordinario".

Alós ha comparecido delante de la entrada principal del Ayuntamiento de Huesca cuando ya estaba claro que la propuesta de moción de censura no había prosperado al no conseguir el respaldo de Cs. Para poder registrase y debatirse, era necesaria la firma de 13 de los 25 concejales de la corporación. A las 13.00, el único edil de Vox, Antonio Laborda, ha manifestado que se había acercado a la secretaría general para dar su apoyo pero que este no hacía falta ya porque Ciudadanos no había respaldado el documento. Las tres rúbricas del grupo del partido naranja eran imprescindibles para conseguir la mayoría que ordena la ley para tramitarla.

La portavoz del PP ha recordado que la esta proposición de moción de censura se presentaba para "rectificar lo que no se materializó el sábado en este Ayuntamiento". "Hubo un voto en blanco que cambió el gobierno de esta ciudad, un voto que cuatro días después nadie ha aclarado por qué se realizó aunque a día de hoy ningún oscense tiene dudas de a quién pertenecía (por las imágenes de la votación), que está en el grupo de Cs", ha añadido. "La pregunta ahora no es quién votó en blanco sino por qué, y por qué se le está amparando y tapando", ha apostillado Alós.

La exalcaldesa (2011-2015) y ahora senadora ha asegurado que continuará en el Ayuntamiento de Huesca ejerciendo su labor en el grupo mayoritario de la oposición. No obstante, ha anunciado que el PP se pone "a disposición de Luis Felipe para que tenga garantizada una estabilidad de gobierno los próximos cuatro años en cuanto a ordenanzas, presupuestos y otras cuestiones de importancia para la ciudad". "Le tendemos la mano para alcanzar un acuerdo que establezca esas líneas para los próximos cuatro años", ha señalado. Asimismo, ha insistido en que "la gravedad de lo que pasó el sábado pasado merece medidas excepcionales como esta".

De todas formas, ha adelantado que los populares estarán muy atentos a lo que ocurra en los próximos días porque "si finalmente hay un gobierno PSOE-Cs o un pacto, a lo mejor serán otros los que tengan que dar explicaciones y empezaremos a entender qué es lo que pasó el sábado". "Estaremos en la oposición y seremos implacables controlando cada uno de los movimientos y votos que se produzcan en el pleno y las comisiones", ha dicho con contundencia Ana Alós.