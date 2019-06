No habrá moción de cesura del PP para arrebatar la alcaldía de Huesca al socialista Luis Felipe, que fue investido por sorpresa el pasado sábado gracias a un inesperado voto que hizo saltar por los aires el pacto que habían alcanzado las tres formaciones de centro-derecha para investir a Ana Alós. El ultimátum que había dado la popular a Cs y Vox para que firmaran la propuesta de moción de censura y se pudiera tramitar, se ha cumplido sin haber obtenido los 13 apoyos necesarios ya que se requiere una mayoría absoluta de la corporación. Al final no ha sido necesario esperar la respuesta de Ciudadanos porque la formación de ultraderecha se ha adelantado anunciando que no iba a respaldar el documento con lo que ya no salían las cuentas.

El concejal de VOX Antonio Laborda ha comparecido a las 13.00 frente al Ayuntamiento de Huesca para explicar las razones de su decisión asegurando que aunque "tenía intención de firmar pero como Ciudadanos, que era la otra parte de faltaba, no lo ha firmado, no era necesario que yo lo hiciese".

En este sentido, ha dejado claro que son un partido "con palabra", pero que han preferido "no meternos en los líos de otros partidos, porque nosotros hemos venido a trabajar". Y ha puesto un símil muy gráfico: "Esto es como una persona que quiere hacer un negocio y tiene que invertir dinero en otros dos socios. Uno no se quiere juntar con él -en referencia a Cs- y los otros dos están discutiendo todo el día y eso no es serio. El día que tengan las cosas claras, que nos llamen porque no estamos aquí para perder el tiempo ni para ser una comparsa". Además, Laborda ha insistido en acusar a Cs de haber depositado el polémico voto en blanco "aunque como no lo reconoce, para mí su credibilidad es nula".

Vox había mostrado su disposición a respaldar la moción de censura del PP, aunque también había advertido a los populares de que antes de que su único concejal firmara la propuesta, debían cumplir los pactos nacionales permitiendo su entrada en el gobierno en proporción al número de ediles que aporta la formación.

Minutos después, Ciudadanos ha emitido un comunicado en el que ha confirmado que no va a respaldar la moción de censura planteada por el PP. Una decisión, resaltan, que ha sido "unánime" tanto en el grupo institucional como a nivel orgánico.

Y han dado tres razones fundamentales. En primer lugar, que una moción de censura "no puede ser utilizada como herramienta de táctica política sino como elemento real de censura, en su caso, del gobierno municipal en la figura del alcalde". En este sentido, consideran que sería "una irresponsabilidad mayúscula" restringir la posibilidad de poder presentar una moción de censura durante estos cuatro años ya que la ley no permite que un concejal suscriba más de una moción en el mismo mandato. "Otorgar un cheque en blanco a un gobierno municipal, liderado por la señora Alós, lo consideramos en este momento inapropiado", señalan.

Además, afirman que "la moción de censura ha de ser constructiva y se ha de basar en la confianza mutua de los proponentes" y que la situación derivada del pleno de constitución del Ayuntamiento de Huesca del pasado sábado día 15 de junio "precisa de la apertura de un periodo de análisis y reflexión por parte de todos los actores políticos de esta institución".

Por otra parte, Ciudadanos "censura" la actitud de los integrantes del grupo municipal del Partido Popular de Huesca respecto a los "descalificativos, insultos y falsedades" que, a su juicio, han vertido en los últimos días contra sus concejales y su partido. "No obstante, trasladamos a esta formación la necesidad de abrir un periodo nuevo en las relaciones entre ambas formaciones en Huesca que se fundamenten en la búsqueda del interés general de nuestra ciudad y de los oscenses", añaden.

Y por último, la formación naranja muestra su "apoyo incondicional" a los concejales del grupo municipal de Ciudadanos Huesca, "en especial, por la diligencia mostrada en sus actuaciones y por su determinación a la hora de trabajar por los oscenses y por los valores e ideario de nuestra formación política". "Es nuestro compromiso trabajar para que situaciones como las ocurridas en los últimos días no vuelvan a repetirse", concluyen