Casi 300 enfermeras aragonesas cambiaron de provincia o se trasladaron al extranjero en 2023 en busca de mejores condiciones laborales

Hasta 241 enfermeras aragonesas dejaron su provincia en 2023 y otras 30 se fueron a otro país buscando, sobre todo, una mejora de sus condiciones laborales.

Así se desprende de los datos de movilidad que ha presentado el Consejo General de Enfermería (CGE) con motivo del día internacional de la profesión, que se celebra este domingo. A nivel nacional fueron 8.119 las profesionales que cambiaron de provincia el año pasado y 1.473 las que emigraron al extranjero, fundamentalmente a Noruega y Estados Unidos. Subrayan desde el Consejo que en los destinos elegidos los atractivos van desde mayores salarios, ayudas para la adaptación o vivienda al desarrollo de la carrera profesional. En Noruega, por ejemplo, los salarios se llegan a multiplicar por cuatro.

A cambio, España está incorporando al sistema sanitario a enfermeras procedentes de Latinoamérica: en 2021, se homologó el título a 305 enfermeras extracomunitarias.

A esto se une la movilidad interna. Según la información recopilada por los colegios profesionales, en 2023 se dieron de baja por traslado a otra provincia 241 enfermeras aragonesas: 160 de Zaragoza, 52 de Huesca y 29 de Teruel.

Estíbaliz Tolosa, directora general de Cuidados y Humanización de la DGA, ha indicado en Teruel, donde ha acudido con motivo del Día Internacional de la Enfermera, que el informe refleja la cifra de las enfermeras aragonesas se han ido fuera de Aragón, incluso al extranjero, en el último año, "buscando mejoras laborales y salariales". "Estamos dándole mucho bombo a la medicina, pero en poco tiempo vamos a tener escasez de enfermeras", ha dicho. Ha añadido que "desde el Departamento de Sanidad y en concreto el consejero de Sanidad y la gerente están estudiando y no están dejando de mirar la forma de captar a estos profesionales para que no se nos vayan de Aragón, puesto que la formación se la estamos dando aquí". Ha matizado, no obstante, que cree que, si bien es verdad que se está perdiendo alguna enfermera que se va al extranjero, "la mayoría de las que estamos formando en Aragón se nos quedan aquí, puesto que son del territorio".

Para Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería: "La Enfermería es una profesión donde el desempleo actualmente es prácticamente nulo. La forma de conseguir atraer enfermeras es que se trasladen de otro lugar, de ahí que exista una alta movilidad dentro del territorio nacional". Por su parte, el presidente del Consejo, Florentino Pérez Raya, añade que la "precariedad laboral" está detrás de la elevada movilidad que vive el sector, lastrado "por la temporalidad y las malas condiciones laborales". Se detecta una pérdida de talento con la salida de España, aproximadamente salen 10.500 egresados cada año, según se desprende del informe presentado: "Pero al marcharse cerca de 1.500 enfermeras estamos perdiendo un 15% de profesionales. Es necesario reflexionar y acercarse a las condiciones laborales y posibilidades de desarrollo profesional que ofrecen los países hacia donde más migración hay".

En España, la ratio es de 6,13 enfermeras por cada 1.000 habitantes, existiendo una gran disparidad entre unas comunidades y otras llegando casi a duplicarse entre la que más tiene, que es Navarra, y la que menos, que es Murcia. En Aragón, esta tasa se sitúa en 7,21. Por provincias, la mayor cifra se encuentra en Teruel (7,82), seguida por Zaragoza (7,19) y Huesca (7,06). La ratio por cada 1.000 habitantes en Europa es de 8,73.