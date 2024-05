Enfermera aragonesa en Países Bajos: "No descarto volver en un futuro, pero por ahora no me lo planteo"

La enfermera zaragozana Paula Ramírez tiene 26 años y en 2022 decidió dejar atrás su tierra para trabajar en Países Bajos, donde vive en Nimega, la ciudad más antigua de Holanda. En su decisión pesó el conocer mundo, salir de su zona de confort y vivir una experiencia laboral diferente.

"Después de salir de la universidad lo típico es ir saltando de contrato en contrato, preparar el eir o hacer un máster", cuenta. En 2019, tras terminar el grado, comenzó a trabajar. Y al año siguiente se desencadenó la pandemia de covid: "Estuve trabajando dos años y medio en una uci". "Fue un ‘shock’ muy grande", recuerda, que llegó, además, nada más concluir su etapa académica. Aquellos meses le hicieron replantearse su idea inicial de salir al extranjero, que empezó a cobrar fuerza.

Contactó con una empresa que reclutaba enfermeras europeas con destino a los Países Bajos, que ofrecía un curso intensivo de tres meses para aprender holandés y después un contrato de un año y medio. "Pensé: ¿Por qué no?" Había concluido su trabajo en la uci durante el coronavirus -una etapa que supuso una sobrecarga laboral y emocional entre los sanitarios- y la salida que tenía era "ir cubriendo bajas sin saber ni por cuánto tiempo". No se sabe nunca nada, solo que tienes que coger el contrato porque si dices que no te penalizan y te ponen al final de la lista o no te llaman durante un año", concreta.

Así que decidió emprender la aventura. El sistema sanitario allí, relata, es distinto: "Va por niveles y empezamos a trabajar en un puesto intermedio entre auxiliar y enfermera. Cuando conseguimos un certificado oficial del idioma holandés nos podemos registrar como enfermeras". Paula trabajaba en una residencia, pero ahora ha decidido dar el salto a un hospital, y está sopesando opciones y haciendo entrevistas.

Tras pasar dos meses en España por un tema familiar ha regresado a los Países Bajos. Por el momento no se plantea regresar a Aragón, aunque no lo descarta en un futuro: "No me apetece por ahora volver a esta dinámica de ir encadenando contratos".

Las condiciones laborales en el país de acogida son mejores que en España. El salario es mayor y compensa, reconoce, a pesar de que el nivel de vida también es más alto: "A la larga se ahorra más". Tal y como explica, los puestos a los que opta ofrecen contratos de un año con posibilidad luego de que sea indefinido. "Aquí faltan enfermeras y, evidentemente, si te forman intentan retenerte. Si quieren que estudies para algo en concreto, te pagan los estudios, te pagan la especialidad y puedes trabajar después. En España haces el eir y, tras dos años para conseguir la especialidad, en algunas de ellas no tienes bolsa", resume.