Enrique Barón: "En la Transición no había consenso. Había voluntad de cambiar el país"

Se habla de esa etapa como el tiempo del consenso.No, no había consenso. Lo que había era voluntad de cambiar el país, de no volver al pasado, y de hacer de España un país normal, un país democrático. Eso del consenso se ha idealizado de una manera estúpida. Si se ven los debates en la legislatura constituyente, había posturas muy duras. Lo que sí había era más urbanidad, más contención. No había tantos golpes bajos y sobre todo personales.

"Tenemos que convivir y no se puede vivir de la imposición y del ordeno y mando"

"Estamos no en campaña electoral, estamos en campaña de intoxicación, porque parece que hubiera aquí un asalto reaccionario a Europa"

Después de una carrera dedicada a la política, a la universidad, a Europa, ¿con qué se queda?Yo me quedo con que puedo decir, como Neruda, "confieso que he vivido". He visto que el sueño que tenía, desde que tuve uso de razón política, cuando llegué a la universidad en el año 60, se está haciendo realidad. No es perfecto, pero es un mundo mucho mejor que el que yo conocí. ¿Por qué? Yo lo que quería era que España fuera una democracia y que mirara hacia el futuro y no se enfangara en el pasado y que se construyera una Europa también democrática y unida. No me puedo quejar.