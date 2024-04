Javier Lambán: "Las alianzas han desdibujado el papel del PSOE como garante de la igualdad en España"

El secretario general del PSOE-Aragón y expresidente de la DGA, Javier Lambán, presenta este jueves su libro de memorias ‘Una emoción política’ (La Esfera de los Libros) en el que detalla su dilatada trayectoria en su partido y en las instituciones, hace balance de su gestión y analiza algunos de los aspectos que le preocupan: Aragón y su papel en la gobernanza de España, la cohesión territorial, los nacionalismos y su impacto en la igualdad, la estabilidad de las instituciones o el futuro de la socialdemocracia. Pero también aspectos más personales, como su convivencia con la enfermedad, el fútbol o la devoción por sus nietas. En la recta final de su carrera, Lambán dice que este libro no es una despedida. “No es en modo alguno una renuncia a seguir actuando en política. Forma parte de mi ser, de esa emoción política que me embarga desde mi adolescencia”, comenta.

El próximo 18 de abril presenta sus memorias, tituladas ‘Una emoción política’. ¿Por qué ahora?

La misma noche de las elecciones me plantee que debía ponerme cuanto antes a redactar unas memorias referidas a mi etapa de Gobierno de Aragón, por reivindicar la labor de los ocho años. Pero, sorprendentemente, me llamó Ymelda Navajo, la responsable de la Esfera de los Libros, y me propuso redactar unas memorias que incluyeran no solo ese aspecto de mi vida, sino una biografía más completa. Me pareció una oportunidad de oro y la aproveché.

Habrá quien crea que quiere saldar cuentas.

En absoluto. Es un libro escrito con sinceridad, pero también con mucho respeto.

Hay expectación por lo que escribe del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, con el que su relación ha sido tormentosa.

Mis discrepancias vinieron a partir de las elecciones de 2015, sobre la manera de entender los pactos. Pero en ningún caso han tenido como origen ningún tipo de animadversión personal. He defendido mis ideas, las sigo defendiendo. Después de las primarias se vio que eran minoritarias en el partido y lo acepto con absoluta deportividad. A Pedro le reconozco la legitimidad porque ha tenido el apoyo de la inmensa mayoría de la militancia. Nadie puede esperar un desahogo vitriólico contra Sánchez. Lo trato con mucho respeto. Manifiesto mis diferencias pero a la vez hablo de tiempos en los que tuve una excelente relación con él. Quien espere que este libro es un alegato contra Sánchez le recomiendo que no lo lea.

Uno de los aspectos que más cuestiona del presidente del Gobierno es sus pactos con los independentistas.

El problema es que los dos grandes partidos se están alejando de la centralidad. El PSOE está condicionado por los socios que ha elegido. No creen en la Constitución, no creen en España muchos de ellos. Y el PP comparece con el único proyecto de quitarle el poder al PSOE, carece del espíritu reformista que necesita este país y tiene un aliado que, sobre todo en Aragón, se está revelando como altamente tóxico, como es Vox. Desde 2015, han sido gobiernos muy débiles, y de eso se está resintiendo horrores el sistema político, la credibilidad de las instituciones y la separación de poderes.

¿Cuál es la solución?

Visto que el PP no está dispuesto a renunciar a gobernar a cualquier precio y que el PSOE ha hecho pactos con fuerzas que no alejan de la centralidad, reclamo una reacción cívica para obligar a los grandes partidos a que asuman la responsabilidad de Estado. En ese papel le asignó un papel importante a las comunidades autónomas. Deben dejar de prestarse a ser simples marionetas al servicio de la estrategia de los líderes nacionales y urdir grandes acuerdos. Yo lo intenté cuando fui presidente.

Rechaza la amnistía a los líderes del ‘procés’. ¿Votará en contra en el Senado?

Eso pregúntemelo cuando se produzca el momento. Una cosa es mantener posiciones en contra de la amnistía y otra secundar estrategias del PP que no tienen sentido ni misión de Estado, sino que únicamente persiguen desgastar al adversario. Defenderé mis convicciones pero nunca seré cómplice de las estrategias del PP.

¿Tiene claro lo que va a votar?

Tendré que ver qué es lo que se va a votar.

En el libro evidencia su enfrentamiento con el PSOE de Huesca.

En mis 12 años de secretario general me he sentido muy querido por todos los socialistas aragoneses, desde el Pirineo hasta la sierra de Gúdar. Pero no ha sido igual el apoyo que he tenido de las distintas direcciones provinciales y me parecía injusto hacer tabla rasa en el tratamiento de todas ellas, sin ánimo de abrir ningún tipo de polémica con la dirección provincial de Huesca.

El PSOE de Huesca exige adelantar el congreso regional de su relevo.

El PSOE de Huesca intenta que yo deje la secretaría general desde 2017. Los relevos se han de producir con normalidad y tengo la pretensión de agotar mi mandato. Además, para tranquilidad de todos, sobre todo de los compañeros de Huesca, no voy a optar a la reelección. Aunque sí quiero que el relevo se produzca con reflexión, que el partido piense hacia dónde tiene que caminar para ganar las elecciones y que las decisiones se tomen aquí, no fuera.

Javier Lambán, en la sede del PSOE-Aragón, ante los retratos de Julián Besteiro y Pablo Iglesias. Oliver Duch

Una persona que suena como sucesora es Pilar Alegría, la ministra de Educación.

No me voy a pronunciar por nadie. Apuesto por personas muy comprometidas con el partido, que hayan estado siempre al pie del cañón en Aragón, que se hayan sacrificado, que recorran el territorio y estén al tanto de sus problemas. Es decir, que no piensen en la política como una simple profesión en la que hay que subir peldaños. A partir de ahí mis opciones estarán claras a favor de personajes que reúnan esos requisitos.

¿Los reúne Pilar Alegría?

No me haga usted pronunciarme, que cada cual a la luz de lo que acabo de decir piense quién los reúne y quién no.

En el libro alaba a cargos como Mayte Pérez, Juan Antonio Sánchez Quero, Darío Villagrasa...

Pronunciarme por algunos seguramente podría obrar en perjuicio suyo.

No dedica mucho espacio a valorar el actual Ejecutivo PP-Vox. ¿Qué balance hace?

Es que son mis memorias no son las del señor Azcón ni del señor Nolasco. No sería ni siquiera correcto valorar a mi sucesor, porque cualquier cosa que dijera sería sospechosa de ser producto de algún tipo de animosidad que en absoluto existe.

Detalla su balance de gestión. ¿Cree que su legado podría estar en peligro por la llegada del actual gobierno?

Yo creo que sí. En 8 años conseguimos que Aragón encontrara su camino, a partir del desarrollo del Estatuto, primero recuperando los servicios públicos que habían sido muy maltratados por el Gobierno anterior. Acertamos en definir un sistema económico, social e institucional favorable para las inversiones. Y además conseguimos que Aragón definiera de una vez su papel en España. Aragón no puede renunciar a ser una comunidad que participe en la gobernanza del país, que defienda con voz propia sus intereses, pero que a la vez fortalezca desde aquí el gran proyecto nacional de España, que en este momento está en entredicho.

Relata dice que quizás se equivocó al presentarse como candidato a las elecciones de 2023. ¿Por qué?

Más que nada porque yo me había comprometido con mi familia y con mis compañeros que ya no me volvería a presentar. Pero hubo una covid, surgieron dificultades varias y entendí que, y así me lo hicieron saber la inmensa mayoría de los militantes, que no me quedaba otro remedio que hacerlo. Yo había dije públicamente ya en 19, en el acto final de campaña, que era mi última campaña. Eso lo incumplí.

¿Y su papel como senador? Parece que no se acaba de sentir cómodo.

Yo no hablo de la inutilidad del Senado, sino de algo que siempre me preocupado y es que creo que un senador ordinario no es igual que uno autonómico. A los senadores que hemos sido elegidos por las Cortes autonómicas cabe exigirnos que demos cuentas ante nuestro territorio. En la práctica eso no ocurre. Sería además avanzar hacia esa pretensión de que el Senado sea una cámara de representación territorial real. Pero desde luego no es una cuestión sencilla.

En el libro no es optimista con las expectativas del PSOE.

Nuestras alianzas han desdibujado el papel del PSOE como garante de la igualdad en España, sobre todo de la igualdad entre territorios. Desde las últimas elecciones que ganó Pedro en 2019, el partido no ha vuelto a ganar ninguna más salvo las de Cataluña. En Aragón tuvimos un resultado en las generales que trasladado a España hubiera sido un gobierno con mayoría absoluta del PP. Y por tanto hay motivos para la preocupación.

¿Teme haber hecho daño a su partido con lo que ha dicho o escrito?

No sé si habré hecho daño alguna vez, nunca ha sido mi intención. Me afilié en el 83 proveniente de formaciones de extrema izquierda. Confiaba en que se pudiera opinar y decir lo que se piensa. Y es lo que he hecho toda mi vida y lo seguiré haciendo.