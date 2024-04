Lambán revela en sus memorias que padece esclerosis múltiple desde 2010

Las esperadas memorias de Javier Lambán, que se presentarán el próximo 18 de abril, describen en uno de sus capítulos los diversos problemas de salud que han acompañado al secretario general del PSOE-Aragón y expresidente autonómico de Aragón en los últimos años.

Diagnosticado de diabetes tipo 1 desde 2003, lo que le obliga al suministro diario de cuatro dosis de insulina, en 2021 se le detectó un cáncer de colon. Esta circunstancia no impidió que siguiera desarrollando su labor política durante ese tiempo. De hecho, relata cómo participó en diversos actos públicos "con el balón de quimio en el bolsillo". Dos años y medio después, otro en el hígado, que le ha obligado a pasar por quirófano y a someterse a quimioterapia.

Pero hasta ahora no era sabido que padecía esclerosis múltiple, hecho que revela en sus memorias, donde destaca el papel de la sanidad pública y sus profesionales. En el libro relata que fue diagnosticado en junio de 2010, hace casi 14 años.

"Me sobrecogió mucho cuando me fui diagnosticada. Tuve tres o cuatro brotes al principio pero el tratamiento ha sido tan absolutamente eficaz que no he vuelto a tener ningún tipo de problema", explica a HERALDO

"Evidentemente yo soy una especie de caso de estudio porque convivo con diabetes, con esclerosis, con cánceres, pero creo que más o menos lo voy sobrellevando con bastante eficacia y bastante dignidad", comenta. En su libro escribe que la amenaza de la enfermedad la "neutraliza" con "el ansia de vivir".

En sus memorias relata diversos aspectos personales, como el papel de su familia, en especial de su esposa, Marisa Lázaro, su hija y sus nietas. También están muy presentes sus amigos más cercanos, sus lecturas, la música, el cine y, en especial, su pueblo de nacimiento, Ejea de los Caballeros, que tiene una protagonismo muy relevante en el libro.