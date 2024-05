Ester Muñoz (PP): "Sánchez ha iniciado una senda populista y ha utilizado a su mujer"

Los relatores de la ONU cuestionan la derogación de la ley de memoria democrática. ¿Por qué es un informe de parte para el PP?

Hay que ir desmintiendo algunos de los bulos del Gobierno de España. Esto no es una opinión de la ONU como bien afirma en su pregunta, sino la de uno relatores independientes que trabajan para la ONU. Y sorprende que se cuestione una ley que ni siquiera tiene un proyecto de ley aquí en Aragón.

Lo que cuestionan es la ley de derogación aprobada.

Lo que no entiendo es por qué se intenta limitar la legitimidad de unas Cortes legalmente constituidas en Aragón para legislar lo que consideren oportuno. Interferir me parece inaudito y he escuchado al presidente Azcón que nadie ha llamado para preguntar. No parece que sea muy objetivo, ¿no? Y ha sido evidente cómo lo ha usado el Gobierno a sabiendas de que esto no es un informe de la ONU, sino de unos relatores, por lo que en ningún caso suponen la valoración de la ONU.

Pues Azcón le da carta de naturaleza al quejarse del informe al secretario general de la ONU.

Es absolutamente comprensible ante el estado de indefensión del Gobierno de Aragón, porque el de España sigue insistiendo en el bulo de que la ONU ha hecho un informe.

Sánchez señala que la máquina del fango nace de no reconocer al Gobierno. ¿Se siete interpelada?

En absoluto. Fíjese si no me siento interpelada que yo era diputada el día que él salió investido y mi presidente Feijóo le dio la enhorabuena. También le dijo que consideraba un error ser presidente en estas condiciones. Y yo no he visto al PP alentar manifestaciones ni pagar autobuses y bocadillo para rodear el Congreso. Y eso el PSOE sí lo ha hecho contra mi partido. El presidente Sánchez ha iniciado una andadura populista consistente en atacar a todo el que no está de acuerdo con él para tapar su corrupción. Habla del fango cuando empiezan a salir los casos de corrupción de su Gobierno o de su entorno familiar.

Nueve de cada diez españoles consideran que hay mucha crispación ¿Qué parte de responsabilidad tiene el PP?

Todos somos más o menos responsables, pero es curioso que solo se hable de la crispación cuando el PP está en la oposición y no cuando gobierna y la izquierda rodea los parlamentos y hace manifestaciones contra nuestras sedes. Ahora se confunde crispación con pedir responsabilidades cuando hay casos de corrupción o no nos parece bien que el Gobierno dé impunidad a unos delincuentes para mantenerse. Eso no es crispación, sino ejercer nuestro derecho, deber y responsabilidad como oposición. Y él se se esconde en vez de dar explicaciones.

La opinión pública alude a que hay crispación ahora.

Podríamos hacer las cosas de otra manera, pero todos. Todos. El Gobierno no solo nos deslegitima cuando estamos en el Gobierno, sino también como oposición, lo cual es muy, muy extraño. Y me dan mucho miedo los presidentes elegidos democráticamente que piden fortalecer la democracia limitando el papel de la oposición, de los jueces y de la prensa.

¿Qué quiere decir, que vamos a una autocracia?

No sé a dónde, pero el camino no me gusta. Y tampoco que para mantenerse en el Gobierno necesite enfrentar al país.

¿Por qué recurrió a los asesinados de ETA para criticar la campaña de apoyo a Pedro Sánchez?

No, lo que decía es que me parece una tomadura de pelo que el presidente diga que se siente acosado por las críticas de la oposición o los medios de comunicación en un país que ha sufrido tanto, en el que ha habido cargos públicos que solo por ir a una lista se han visto ya no asesinados, sino acosados y extorsionados. Ha llegado a decir que se sentía agotado mentalmente, señalando a su familia, su mujer... Me parece mucho más que una tomadura de pelo.

¿Ha utilizado a su mujer?

Sí, lo creo sinceramente. La ha puesto en el foco, llevamos dos meses con informaciones y pidiendo explicaciones. Y no ha dado ni una rueda de prensa. Se esconde y la táctica es embarrar a los demás. Esto es tan populista… Me recuerda mucho a Trump, que critica a la prensa y a la oposición y deslegitima a las instituciones cuando se le acusa.

Los españoles reclaman consenso, pero PP y PSOE no son capaces ni de renovar el Consejo General del Poder Judicial.

En la sesión de investidura del presidente, Feijóo le propuso varios pactos de Estado y nos han dicho que no a todos. Quien no tiene voluntad de pactar nada es Sánchez.

Si autonomías de PP y PSOE han sido capaces de pactar y reclamar juntas una financiación justa, ¿por qué no es posible llegar a acuerdos en Madrid?

Porque tenemos ministros que prefieren pactar con Bildu que con el PP. Eso lo ha dicho el señor Puente. Me va a perdonar, pero es que se lo tiene que preguntar al PSOE.

Las autonomías de la España vacía exigen un modelo de financiación justo y las más pobladas, que prime ese criterio. ¿Qué opinan como leonesa e integrante de la dirección del PP?

Hace falta una nueva ley de financiación autonómica consensuada con todas las comunidades. Tiene que ser posible el equilibrio.

Es responsable de las áreas de sanidad y educación, que preocupan al ciudadano medio. ¿Por qué no están en el centro de la agenda pública nacional?

Sí lo están. Lo que pasa es que hay otros temas que suelen ser mucho más llamativos y que a la prensa también le interesan mucho más.

Pero en las preguntas de control al Gobierno no están.

Yo hecho varias preguntas de control al Gobierno.

Me refiero a los líderes de la oposición cuando preguntan al presidente o a las vicepresidentas.

No lo comparto. He tenido varios actos sobre sanidad y educación con el presidente Feijóo. La mayor propuesta educativa que se ha hecho en este país en el último año la hizo él en enero en León, la de homologar la Ebau. Yo no he escuchado nada de eso a Sánchez, y esperamos muy pronto poder presentarla. También se llegó a un acuerdo de los presidentes autonómicos del PP para unificar cuestiones sanitarias, como el cribado neonatal y el plan vacunal en educación. Yo sé que son temas que luego periodísticamente, no tienen chicha.

La prensa local y regional hablamos todo el día de sanidad y educación.

Normal, porque son dos de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos. Otra cosa es que en la prensa nacional saltan otro tipo de cosas.

Fue delegada de la Junta en León. ¿Cuál debería ser la prioridad para combatir la despoblación que también afecta a Aragón?

Un plan transversal, porque esto es un problema de país. El oeste de España se está deprimiendo claramente, como en Soria, Teruel y Cuenca. Tenemos un país a dos velocidades y únicamente se puede solventar con un modelo de país. ¿Qué queremos, que dentro de 20 años haya 10 ciudades con superpoblación y el resto esté despoblado? Es imposible que Sánchez tenga un proyecto de país porque su único proyecto consiste en mantenerse en el Gobierno y dar a los independentistas lo que haga falta para lograrlo.

Este problema viene de lejos.

Lo que digo es que en algún momento alguien se tendrá que sentar con todos los presidentes autonómicos para decidir qué hacemos con nuestro país.

Todas las encuestas apuestan por una clara victoria del PSOE en Cataluña y del Partido Popular, a su vez en las europeas. ¿Cómo lo interpreta?

El PSOE se encuentra fuerte en Cataluña con un mensaje engañoso para la sociedad catalana porque están pidiendo votos a los constitucionalistas cuando lo que van a hacer probablemente sea apoyar un gobierno de independentistas. Ya lo hizo en las elecciones generales, pedir un voto a los constitucionalistas diciendo que no habría amnistía.

Un gobierno de partidos constitucionalistas como dice usted no suma.

Claro, no, no. Lo que digo es que en la campaña están engañando a los ciudadanos catalanes. Votar al PSOE es como darlo en diferido a Junts o a Esquerra. Y respecto a las europeas, creo que el PP tendrá un muy buen resultado, creo en el trabajo que ha hecho de los Montserrat durante estos años al frente de la delegación española.

La oposición recrimina a Azcón que está solo en el PP en contra del trasvase. ¿Está con él o con la mayoría del partido?

La única postura del PP es la de reclamar un plan nacional del agua e invertir en infraestructuras hidráulicas. En los últimos 6 años el Gobierno de España no lo ha hecho y ahora nos encontramos con que no hay agua. Y se tiene que hacer desde la colaboración y el acuerdo. No he escuchado otra postura en el PP, por lo que me sorprende la pregunta.

Una iniciativa nacional de su partido deja entrever la posibilidad de un trasvase. Así se entiende aquí.

Es demasiado subjetivo para que yo le dé una respuesta. Lo que yo sé es que el PP plantea, desde luego, no estar seis años sin invertir en nada.

Y sus presidentes de Valencia y Murcia defienden el trasvase.

No les he oído hablar de la necesidad del trasvase del Ebro. Lo que sí les he oído es que lo que no puede ser que el Gobierno España no invierta ni un duro.