La falta de informáticos y médicos lleva a la universidad a ampliar la oferta de plazas

Con el anuncio de la ampliación de 20 vacantes en Medicina en la Universidad de Zaragoza, el campus público ofertará el próximo curso 150 plazas más para alumnos de nuevo ingreso en algunos de los perfiles más demandados por las empresas y el sector público. De ellas, 50 en Ingeniería informática (40 en la capital aragonesa y 10 en Teruel), 20 en Matemáticas y 60 en el nuevo grado de Ingeniería biomédica. Desde CEOE Aragón piden más puestos para informáticos y que se implante una formación dual en la carrera, en la que la estancia en las compañías esté integrada en el plan de estudios. Además, los centros de salud tienen 140 vacantes médicas sin cubrir, 80 de ellas en atención continuada.

Las necesidades de ingenieros informáticos no se van a satisfacer con el incremento planteado de un 32% de plazas. El director general de CEOE Aragón, Jesús Arnau, asegura que de los 21.500 empleos que el tejido productivo de la Comunidad necesita en el próximo semestre, más de 500 serán para ingenieros informáticos.

Ante este escenario, plantea la implantación de la formación dual en titulaciones tan deficitarias para el mercado laboral como la de Ingeniería informática que favorezca que "el alumno alterne el aprendizaje en el entorno académico con el entorno profesional". Un tema que ya se ha trasladado a la entidad académica pública y a la Universidad San Jorge.

El vicerrector de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, José Ángel Castellanos, apunta que en estos momentos ya se ofrece un grado bajo esta modalidad, Ingeniería de datos en Procesos industriales en la Politécnica de La Almunia. Adicionalmente, se encuentran en proceso de evaluación por parte de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, los másteres en Ingeniería de telecomunicación, Ingeniería mecánica e Ingeniería electrónica.

Con el horizonte del curso 2025-2026 se trabaja en incorporar más menciones duales. Para entonces se quiere también poner en marcha el grado en Ingeniería espacial, a impartir en Teruel, conjuntamente con la UNED y en colaboración con el aeropuerto y las empresas del sector aeronáutico.

Arnau pone el foco también en estudios propios a "modo de píldoras" y "a medida de las empresas" dirigidos a "recalificar y orientar" a los trabajadores que ya están fuera de la órbita universitaria. A este respecto, el gerente del clúster de innovación tecnológica IDIA, Antonio Novo, subraya el desarrollo de ofertas de "microcredenciales" (cursos de corta duración) acorde con las demandas de las compañías.

El "cuello de botella" es el mir

Los facultativos ven con buenos ojos el incremento del 10% de las matrículas de Medicina, que pasan de 200 a 220. El Ministerio de Sanidad financia esta iniciativa con un plan nacional, dotado con 50 millones, para reforzar la plantilla del Salud. Además, la USJ continúa con los trámites para implantar esta titulación en el 2025-2026 con un total de 100 plazas.

En opinión del presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, el mayor número de egresados no va a solucionar el déficit, especialmente en atención primaria y el medio rural. "El problema no es la formación, el cuello de botella es el mir (médico interno residente)", insiste. Estima que se sacan "en exceso" plazas para especialidades que en una década serán "excedentarias", como Cirugía torácica, Medicina interna o Cirugía cardiovascular, y no suficientes en otras como Radiodiagnóstico o Anestesiología. El problema de los médicos de familia tiene más que ver con que no es "la disciplina más atractiva para los jóvenes".

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosana, también requiere más plazas en la universidad. De hecho, el Salud aprobó recientemente que el colectivo pudiera prolongar su vida activa hasta los 70 años. Tolosana hace hincapié en que estos profesionales accedan a "todos los campos que da ese título, asistenciales, de formación e investigación" y no lleven a cabo necesariamente "tareas propias de otros perfiles profesionales". El éxodo de enfermeros es un fenómeno que parece intensificarse. "Si el coste de formar un grado no revierte a la sociedad que lo ha formado –señala–, mal vamos".