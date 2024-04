Estudiante de Ingeniería informática: "Tengo la suerte de que la carrera que me gusta tiene mucha salida"

Lucía Olmos Ortega, una estudiante de 20 años de 3º de Informática, iba para Matemáticas hasta que en 1º de bachillerato se cruzó en su camino la asignatura de Tecnología y el lenguaje visual de programación Scratch, muy básico pero que le cambió la vida. Tanto que al año siguiente se pasó del Bachillerato de Ciencias al Tecnológico porque tenía muy claro que quería cursar Ingeniería informática.

"Tengo la suerte de que la carrera que me gusta tiene actualmente muchas salidas laborales. No la elegí por esta razón, aunque siempre piensas en el futuro profesional, pero no cabe duda de que es un incentivo importante", explica.

Entró con una nota de la Evau (Evaluación para el acceso a la Universidad) de un 12,702 (la nota de corte quedó al final el año pasado en un 10,437), y este segundo cuatrimestre ya ha tenido que elegir especialidad. Se ha decantado por Sistemas de la información, "que se centra en la gestión de la información y las bases de datos". Aunque tiene compañeros que a estas alturas ya compatibilizan los estudios con el trabajo, ella prefiere centrarse, por ahora, en lo primero.

Además, el año que viene se va de Erasmus a Módena (Italia). "Está bien tener una experiencia en el extranjero, es una oportunidad de desarrollar el inglés y me voy a encontrar con asignaturas diferentes a las de la Universidad de Zaragoza. Por otra parte, es algo que las empresas valoran bastante en el currículo", cuenta. De su curso casi medio centenar de compañeros han solicitado este intercambio internacional.

Ya ha tenido la oportunidad de comprobar cómo los ingenieros informáticos cotizan al alza. Recientemente el campus público organizó una feria para poner en contacto a alumnos y compañías e Inditex Tech (equipos que impulsan la tecnología que mueve las marcas de moda de Inditex) acudió a hacer un taller.

Es una de las pocas chicas que cursan este grado. Entre los 508 alumnos de este año, solo hay 76 mujeres, según las últimas estadísticas de este año del campus público. Uno de los principales motivos en opinión de Olmos es que "todavía pesan mucho los estereotipos de género, la informática se ve como algo eminentemente masculino y se suele relacionar con gente aficionada a los videojuegos, cuando hay de todo".