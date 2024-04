Barefoot, la moda de ir "como descalzo" que llega a Zaragoza

Barefoot, pie desnudo en inglés, es la última tendencia de calzado en el mundo, una que, paradójicamente, viene a prácticamente a negarlo. Los zapatos tipo 'barefoot' serían lo más parecido a ir descalzo sin ir descalzo, una moda que, lejos de quedarse en el terreno de lo caprichoso viene avalada por los profesionales de la podología: "¿Es una moda? Sí, en el sentido de que se ha extendido como la pólvora en las redes sociales, pero es una moda saludable que creo que ha venido para quedarse", dice Belén de los Arcos, presidenta de los podólogos aragoneses.

¿Qué es un zapato 'barefoot'?

Los que tengan hijos pequeños habrán oído con más probabilidad este concepto (prolifera en el calzado infantil). Pero el furor 'barefoot' se ha trasladado al mundo adulto con una cada vez mayor gama de estilos, que incluyen no solo el más 'sport'. La firma zaragozana Ray Musgo, con tienda en el 31 de la calle de Pedro María Ric, es un ejemplo de ello. Especializada en calzado cómodo, con especial atención a aquellas personas que necesitan plantillas, acaba de meterse de lleno en el mundo 'barefoot' con tres modelos, uno de en forma de zapatilla de deporte y dos femeninos más de vestir.

Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un calzado 'barefoot'? "De un zapato minimalista y respetuoso", explica Lorena Gasco, junto a Javier Sánchez, responsable de Ray Musgo. Esto es un zapato con la punta ancha, redondeada y sin contrafuertes (principal característica), de manera que los dedos no van apretujados y pueden moverse libremente. También con la suela muy fina y con 'drop' cero, es decir, sin desnivel, con el mismo grosor en toda su longitud.

Barefoot de Ray Musgo: diferentes modelos. Ray Musgo

Ventajas de calzar 'barefoot'

En Ray Musgo enumeran las ventajas de calzar 'barefoot': la comodidad, fortalecen los músculos de los pies, se reparte el peso del cuerpo en todo el pie y se previene la aparición de juanetes al no presionarse los pies. En casos de un uso continuado, incluso, se han visto correcciones en este sentido.

Con estas características, el calzado 'barefoot' es "para todo el mundo que tenga unos pies sanos", dice la podóloga De los Arcos, pero matiza que antes de 'pasarse' a este tipo de zapato conviene "asesorarse con un profesional". Sobre todo por lo que se refiere a las suelas, el elemento que más puede variar en esta opción, hasta el punto de ser tan fina que se sienta las irregularidades del suelo. Es este tipo el que no puede ser para todo el mundo. O por lo menos no de entrada. La podóloga recomienda una introducción progresiva o, como mínimo, tratar de adaptar a cada persona los diferentes grados de 'barefoot'. "No te puedes poner un 'barefoot' solamente porque esté de moda", abunda Gasco. "Nosotros hemos optado por opciones no extremas", continúa. Hasta el punto de que sus modelos de 'barefoot' pueden incluso admitir plantillas, que pueden servir de transición hasta los modelos más 'puros'.

Siguiendo esta lógica, los expertos advierten de que si bien todo el mundo con pies sanos podrían optar por este tipo de calzado se adaptarán con mayor facilidad quienes vayan habitualmente descalzos en casa (o les guste hacerlo en general) o quienes suelan llevar calzado deportivo. Al contrario, los acostumbrados a zapatos estrechos o de tacón se sentirán más extraños con esta opción.

Si bien no son pocas las marcas deportivas que tienen ya opciones de 'barefoot', es más difícil encontrar otros estilos. Aunque De los Arcos cree que este tipo de calzado acabará adaptándose "a los gustos y las modas" de manera que, como propone Ray Musgo, no solo se circunscriba al terreno de lo 'sport' sino también a otros más arreglados.