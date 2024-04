Recortador aragonés: “Por la expresión de los ojos del toro ya sabes cómo va a embestir, son como las personas”

La temporada taurina acaba de empezar en las localidades aragonesas y muchas de ellas ya preparan sus festejos de cara al verano. Pero el pistoletazo de salida lo pone este sábado por la tarde el municipio turolense de Cella. La asociación cultural taurina La Fuente ha organizado un concurso benéfico de recortadores con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil y como homenaje y en memoria de dos de sus miembros, Mario y Eva, fallecidos recientemente debido a esta enfermedad.

“Mario murió hace 5 meses. Tenía solo 14 años. Eva falleció hace ya 3 años a los 43 y era mi hermana”, recuerda José Antonio Sánchez, presidente de la asociación. “Queríamos hacer un homenaje a nuestros dos guerreros, pero también a todos los vecinos del pueblo que están atravesando esta enfermedad, que ha castigado mucho a Cella. En mi caso, no solo mi hermana, sino que mis padres también murieron a causa de este mal”, señala.

Este cellano de 36 años también fue recortador, aunque ahora ya no participa en concursos. “Llevo 12 años sin salir pero en esta ocasión sentía que debía estar ahí y se lo voy a dedicar a nuestros guerreros”, afirma.Junto a él, participarán otros 11 recortadores que, de manera altruista, se pondrán delante de los novillos de la ganadería ‘La Lucica’ de Mora de Rubielos.

José Antonio Sánchez, recortador y presidente de la Asociación Taurina La Fuente, de Cella, en la plaza de toros de la localidad. J.A.S.

Aarón Jiménez es uno de ellos. Este vecino de Teruel de 27 años pero natural de Santa Eulalia del Campo, localidad situada a unos 10 kilómetros de Cella, lleva más de una década poniéndose delante de un toro. Una afición que comparte con su hermano y que les acompaña desde su infancia. “Con 7 u 8 años ya corríamos delante de los becerros pequeños y salíamos a las vacas en el pueblo. Ahí fue cuando nos empezó a correr el veneno de los toros por dentro”, explica.

Cartel del concurso de recortadores benéfico que se celebra en Cella el sábado 20 de abril. Asociación Taurina La Fuente

Recortando toros por toda España

A los 16 años participó en su primer concurso de recortadores y empezó más en serio a recorrer, primero, los pueblos de Aragón y, más tarde, localidades de toda España. “Donde más se aprende es yendo a los toros y delante del animal porque esto no es el fútbol y entrenar no sirve de mucho. Hay que ir a todos los municipios donde hay vacas y escuchar a los mayores, a los recortadores con más experiencia”, afirma Jiménez, que trabaja en una empresa de máquinas de vidrio.

“Lo que más me llena es cuando sale el animal por la puerta de toriles y le veo todo lo que tiene”, apunta el recortador. A partir de ahí, “se trata de acomodarte a lo que te pide y hacerle los recortes y quiebros apropiados, porque cada toro es diferente y no responden igual. Alguno pide el quiebro más hacia un lado que hacia otro y yo los estudio nada más salir a la plaza”, continua.

"Somos toreros a cuerpo limpio y estamos solos delante del animal y para eso hay que saber llevar los nervios".

Antes de salir a la plaza confiesa que se siente “nervioso y con miedo a hacer las cosas mal y defraudar al público, que ha pagado una entrada”, afirma. “En esos momentos, lo que quieres es que te salga un animal bueno para poder expresarte y enseñar todo lo que llevas dentro, pero no siempre es fácil hace la lidia que quieres porque al final nosotros somos toreros a cuerpo limpio y estamos solos delante del animal, con todo el mundo pendiente de ti y para eso hay que saber llevar los nervios que, a veces, juegan malas pasadas”, asevera el recortador.

El "veneno que se lleva dentro"

Afortunadamente no ha tenido nunca ninguna cornada, “pero golpes y cogidas sí porque este es un oficio arriesgado en el que te juegas la vida y hay que ser consciente de ello”, asegura. A pesar de ello no lo cambiaría por nada. “A mí el toro me lo ha dado todo en esta vida. He conocido a gente maravillosa, he recorrido España y me ha dado valores, respeto y sobre todo mucha felicidad. Ir a un concurso de recortadores o una tarde de vacas a mí me da la vida. Es complicado explicarlo pero es un veneno que se lleva dentro”, confiesa.

"Ir a un concurso de recortadores me da la vida. Es un veneno que se lleva dentro”.

Hace un año ha sido padre y aunque muchos compañeros se quitan al comenzar esta nueva etapa, Aarón no se lo plantea todavía. “Estoy más a gusto que nunca delante del toro y estaré hasta que el corazón y la cabeza me lo permitan. Quiero que mi hijo se sienta orgulloso de lo que hago. Cuando ya no disfrute, lo dejaré”, asegura Jiménez. La de Cella será la primera fecha de la temporada para Aarón que ya tiene gran parte de su calendario cerrado. “A día de hoy tengo casi 40 fechas. El año pasado hice 55”.

Con el corazón en la plaza

El sábado también saldrá a la plaza su paisano José Luis Alegre, ‘Josete’, un recortador veterano -tiene 32 años- que trabaja como transportista haciendo la ruta Valencia-Zaragoza. “Desde siempre me han llamado la atención los toros y en cuanto pude escaparme, ya empecé a salir a las plazas, pero nunca busqué hacerme recortador. Me llamaron un día para participar en una exhibición, y desde entonces no he parado de hacer concursos”, explica. “A mi edad muchos ya estarían retirados, pero por el momento yo no me lo planteo. El día que el corazón me diga que no quieres salir, lo dejaré, pero mentalmente me veo mejor que antes, con más experiencia” asegura Alegre.

El recortador José Luis Alegre 'Josete', en un concurso de recortadores. J.L.A.

Para él, esa sensación de miedo antes de salir a la plaza no tiene parangón. “Superar ese miedo y ser capaz de hacer lo que quieres delante del animal es muy satisfactorio. Para mí, es una necesidad. Es una forma de expresar lo que sientes, lo que te pide hacer el cuerpo, la mente y lo que te deja el toro”, señala.

“Yo soy quebrador, y lo difícil es torear al toro, dirigirlo por donde quieres, pero por la expresión de sus ojos ya sabes cómo va a embestir o a reaccionar, son como las personas”, concluye. Las entradas para el concurso de recortadores de Cella se pueden adquirir por 10 euros tanto en la taquilla de la plaza, como de forma anticipada en varios establecimientos de Cella y de Teruel capital.