Aragón cubre el 26% de sus plazas mir en tres días, pero ninguna es de médico de familia

La adjudicación de plazas de médico interno residente (mir) ha cerrado su tercera jornada con 70 puestos asignados en Aragón, lo que representa el 26% de los 265 que se ofertan. Hasta el momento no se ha cubierto ninguna de las 82 vacantes de la especialidad de Familiar y Comunitaria.

Queda por delante más de una semana de asignación en la presente convocatoria de plazas mir, tras la elección para las titulaciones de Enfermería, Farmacia, Biología, Física, Psicología y Química. Sin embargo, los primeros tres días de adjudicación para los facultativos permiten comprobar cuáles son las especialidades ‘estrella’, siguiendo la estela de la tendencia a nivel nacional. El primer puesto elegido fue Dermatología en el Hospital Universitario Miguel Servet, con el número de orden 93, que obtuvo Andrés Ederra Galé.

La Comunidad oferta 82 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, el mismo número que el año pasado, cuando quedaron 15 vacantes (casi un 25%), a las que se sumaron cinco renuncias nada más producirse su incorporación al sistema sanitario. Por unidades docentes, 21 puestos pertenecen al Sector Zaragoza II; 18 al Sector III; 10 al Sector I; 8 a Huesca; 8 a Alcañiz; 6 a Calatayud; 6 a Barbastro; y 5 a Teruel. Hasta el momento, sin embargo, no se ha adjudicado ninguno de ellos.

La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en toda España ha sido elegida por 49 de los 2.700 aspirantes que ya tienen destino. Las dos primeras plazas se ocuparon con los números de orden 17 y 82 en Madrid y Santiago de Compostela. Para Guillermo Viguera, vocal de Médicos Jóvenes y Empleo del Colegio de Médicos de Zaragoza, “se sitúa en medio de la tabla entre las más de 40 especialidades”. “Lamentablemente -añade-, ninguna de ellas ha sido escogida en Aragón” hasta el momento.

"Lo que no se conoce, no se elige", reconoce Viguera, quien detalla que durante la carrera muchas veces no hay asignatura de Medicina Familiar y Comunitaria, y si la hay es mínima, "con muy pocos créditos de formación y de rotaciones en centros de salud". Por lo que, según añade: "Si los estudiantes no conocen la Medicina de Familia cuando son graduados no van a elegir la especialidad. Es necesario que haya más créditos, y cuanto antes, mejor".

En su opinión, "hay que promover la atención primaria como el centro del Sistema Nacional de Salud, que se visibilice la figura del médico de familia como referencia de salud a nivel poblacional y que se dote al sistema de recursos suficientes para poder ejercer y tratar la mayoría de problemas, que es lo que queremos los médicos de familia".

Falta relevo generacional

Las nuevas generaciones, sin embargo, no garantizan el relevo generacional, dado el elevado número de jubilaciones: casi 300 médicos de familia cumplen la edad de jubilación entre 2024 y 2027, más del 20% del total. El Departamento de Sanidad trabaja en distintas medidas para tratar de paliar la falta de profesionales, sobre todo en el medio rural.

El Servicio Aragonés de Salud ha elaborado un programa de fidelización de residentes, que se va a publicar en el Boletín Oficial de Aragón a través de una orden, que contempla un plus de hasta 10.000 euros anuales a los mir que, al acabar su formación especializada, trabajen en Aragón en centros de difícil cobertura. Sobre la mesa está el borrador para la reorganización de la atención continuada; así como la anunciada modificación del mapa sanitario.

Un escenario, además, sobre el que se cierne el desinterés ante una especialidad que, por otra parte, es la que urge reposición. Un informe elaborado por la sección nacional de médicos jóvenes y promoción de empleo de la Organización Médica Colegial de España el año pasado revela que detrás de las vacantes de la especialidad de Medicina Familiar (en 2023 fueron 202) podría estar la tendencia deficitaria actual de la demografía médica en España, la situación de la atención primaria y otras especialidades, el sistema de elección de plazas en la formación sanitaria especializada y el fenómeno de no toma de posesión y renuncias de plazas.

Hablan también de las condiciones de trabajo del colectivo mir: "En varios estudios realizados en distintas provincias se ha constatado que trabajan más horas de lo legalmente establecido, un importante porcentaje (entre un 20 y un 30%) no realizan los descansos obligatorios post-guardia y existen importantes diferencias retributivas entre comunidades autónomas y especialidades".

El Ministerio de Sanidad ha establecido este año tres sesiones diarias de adjudicación, a las que están convocados 300 aspirantes por sesión, lo que supone una reducción de 100 personas con respecto a la convocatoria del año pasado. La adjudicación ordinaria se prolongará hasta el viernes 19 de abril y después se abrirá un proceso extraordinario. Está previsto que los nuevos residentes se incorporen a los hospitales escogidos el 6 y 7 de mayo.