Ante la reorganización de la atención continuada: "Estos puestos médicos son cada vez menos atractivos"

El Servicio Aragonés de Salud está pendiente de recibir y estudiar las alegaciones de sindicatos y colegios profesionales a la propuesta para reorganizar la atención continuada, que incluye unificar los PAC de Zaragoza en los centros médicos de especialidades y el de Huesca en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Una de las medidas para hacer frente a la creciente escasez de facultativos, que se suma a otras en las que se está trabajando -como la orden para fidelizar a los residentes y la modificación del mapa sanitario- y a las que se tendrán que abordar en un futuro, según los propios profesionales. Y, en medio de este debate, surge otro en torno a la figura del médico de atención continuada (MAC), que los propios trabajadores reconocen que es un puesto “casi a extinguir”. Y van más allá: “Es un fallo del sistema”. De hecho, aseguran, “hay muchas vacantes, no se cubren las ofertas y cada vez resultan menos atractivas”.

Los MAC no tienen asignado un cupo y son trabajos que consisten en cubrir las guardias médicas fines de semana, festivos y sustitución de miembros del equipo. A priori no es una plaza típica de médico de atención primaria sino más bien de urgencias extrahospitalarias. En la Comunidad hay dos clases de puestos de MAC: los que pertenecen a una zona básica de salud (con centro sin apertura permanente o abierto de forma ininterrumpida durante las 24 horas) y los adscritos a un sector. La falta de profesionales hace que la atención continuada, en muchos casos, la asuman profesionales del equipo, que generan a su vez libranzas que no son sustituidas, lo que provoca su ausencia en consulta y que los compañeros deben asumir. En el centro de salud de Zuera, por ejemplo, a principios de 2023 había cinco MAC; y ahora, solo uno. Un médico extracomunitario, sin la especialidad vía mir, se desplaza a cubrir guardias desde Madrid. Sociedades científicas, colegios profesionales y sindicatos rechazan la contratación de profesionales con el título homologado pero sin especialidad certificada: ahora trabajan 66 médicos en esta situación en la Comunidad, una medida adoptada para paliar la falta de facultativos en atención primaria, sobre todo en el medio rural.

La atención continuada es la urgencia extrahospitalaria, la que se presta fuera del horario habitual del centro de salud. En el medio rural funciona las 24 horas del día. En Zaragoza capital se concentra en cinco PAC, que abren de 17.00 a 20.00 entre semana y fines de semana y festivos, de 9.00 a 20.00. El cambio que pretende introducir el Salud es llevar esta atención continuada a los cuatro centros de especialidades, para optimizar, aseguran, los recursos materiales, como equipos para radiografía o analítica, y humanos. La falta de MAC afecta al medio rural, pero también al urbano. La atención continuada del Sector Zaragoza I se concentró en el Actur Oeste (Amparo Poch) y hace unas semanas se hizo un llamamiento a médicos de familia de otros servicios, como urgencias hospitalarias, para garantizar el horario de apertura. Esto, a su vez, ha despertado críticas entre los médicos de familia, ante la disparidad de retribuciones entre profesionales con la misma titulación.

La situación actual obliga, reconocen los sanitarios, a hacer "una reflexión" sobre este tipo de plazas. Tuvieron mucho auge en los años 90 del siglo pasado, cuando había un superávit de médicos y, por consiguiente, “sobraban candidatos”. Se llegaban a contratar por horas, cuenta uno de los MAC. El escenario ahora, sin embargo, es diferente: "Pudiendo elegir, nadie quiere estos puestos, ni aun siendo una plaza en propiedad". Y a pesar de que el sistema necesita de estos profesionales para garantizar la asistencia en los centros "es una figura prácticamente a extinguir". Y prueba de ello es que "en los llamamientos no se cubre la mitad de puestos, desde hace tiempo".

En atención continuada atienden a todos los pacientes que acuden, y llegan pacientes "con patologías banales que no son urgencias". En la atención continuada rural, abierta las 24 horas del día, es diferente, "porque los centros hospitalarios están lejos". La jornada de trabajo anual del personal médico y enfermero de atención continuada en atención primaria adscrito a una zona básica de salud con centro sin apertura permanente es de 1.575 horas. Si el centro de salud presta servicio de forma ininterrumpida durante las 24 horas o el personal pertenece al sector sanitario es de 1.519 horas. "Y ahí viene otro problema". En el medio rural, con guardias de 24 horas, es fácil cumplir la jornada mensual, pero en el urbano "hay que trabajar todas las tardes y fines de semana, y eso desgasta mucho". Y cuando hay que cubrir consultas de un compañero, afirma uno de estos profesionales, "se cobra menos haciendo el mismo trabajo". Y, además, "el festivo que no se trabaja no cuenta".

José Manuel Cucalón, vocal de atención primaria rural del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, coincide en que "cada vez hay menos MAC". "La administración lo sabe e intenta buscar soluciones a un problema complicado". A medio plazo, asegura, habría que "reorganizar los efectivos". Según el Informe 'Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035', el déficit de médicos de familia continuará aumentando hasta 2028 y, a partir de entonces, la situación se podría empezar a recuperar hasta 2035: "Tenemos por delante cinco años de más y más escasez". Lo que exigirá, a su vez, adoptar más medidas.