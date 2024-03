Colegios profesionales y sindicatos trasladan sus dudas ante la reorganización de la atención continuada

La propuesta inicial del Salud para reorganizar la atención continuada en Aragón, que contempla unificar los puntos de atención continuada (PAC) de Zaragoza en los centros de especialidades -y en el caso de Huesca en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús- genera preocupación y dudas entre vecinos, sindicatos y colegios profesionales. El borrador se ha enviado a los agentes implicados para recoger sus aportaciones.

Desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Juan Antonio Andrés Pinilla, responsable de la comisión de Salud, reconoce que "podría ser interesante", porque los centros de especialidades cuentan con equipos para radiografías o ecografías, pero "los ciudadanos no los relacionan con la atención primaria ni las urgencias". "No conocemos esta propuesta -explica- pero nos preocupa si podría ser un movimiento para poder cerrar todos los centros a las 17.00, como ha pasado con el Picarral, con lo que supone de pérdida de atención para los ciudadanos y de colapso para esos centros de especialidades y para las urgencias hospitalarias". La población quiere, resume, "una sanidad pública de calidad, de cercanía, con un horario amplio. La gente sabía dónde tenía que ir cuando no estaba abierto su centro de salud". Y añade: "Tenemos miedo también de que se traduzca en mayor precarización para los médicos".

Para José Manuel Cucalón, vocal de atención primaria rural del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, "el problema es que no hay recursos humanos para atender todas las necesidades de la atención continuada que están en vigor". Existe, dice, un "grave problema en Zaragoza", pero sin olvidar la atención continuada en el mundo rural, "que es muy compleja". Y pone como ejemplo la situación que generará la propuesta de reducir las guardias de 24 horas: "Se mezclan problemas que no sé cómo los va a solucionar el Gobierno de Aragón". Pone el foco en la falta de atracción para ocupar los puestos de médico de atención continuada (MAC), y las previsiones a corto plazo, asegura, no son esperanzadoras. Desde el Colegio de Enfermería de Zaragoza, su presidenta, Teresa Tolosana, añade que este borrador deberá contar con las opiniones de todos los perfiles profesionales, "que pueden mejorar o alterar esa primera propuesta". El objetivo, dice, es mejorar el sistema que acumula "muchas carencias", como el retraso en conseguir una cita.

Analizar las propuestas del borrador

El documento se tratará también con los responsables de los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad: Cemsatse (que engloba a los Sindicatos Médicos de Aragón -CESM Aragón y Fasamet- y de Enfermería Satse), CSIF, CC. OO., UGT y FTPS (sindicato que agrupa a SAE y TCAE).

Hay que recordar que los dos acuerdos de fin de huelga firmados el año pasado por la anterior Gerencia del Salud con CESM Aragón y Fasamet, por un lado, y con CSIF, CC. OO. y UGT, por otro, recogían la necesidad de revisar y actualizar el modelo de la atención continuada. El primero incluía estudiar el establecimiento de un Punto de Atención Continuada (PAC) en los Centros Médicos de Especialidades de cada sector. Y el segundo documento apostaba por retomar la negociación para analizar las posibilidades de reestructuración de la atención continuada tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, explorando las posibles soluciones que pudieran resultar de la plena integración del personal de atención continuada en los equipos de atención primaria.

En este sentido, Asun Gracia, vicepresidenta del sindicato de Médicos de Atención Primaria (Fasamet), destaca que la propuesta de unificar los PAC en los centros de especialidades les parece correcta, y estudian el resto de aspectos recogidos en la propuesta inicial.

Jessica Fessenden, responsable de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Aragón, resume que el plan pasaría por concentrar la atención continuada "pero con el mismo horario": "Nosotros propusimos ampliarlo de 15.00 a 22.00 para que la gente pueda ir. Tres horas es muy poco tiempo para hacer radiografías, analíticas...". La reorganización planteada "no soluciona los problemas de personal, lo único que se hace es disminuir las zonas de atención para la población, que va a tener que desplazarse más lejos. Y si lo hacen para que puedan ir los médicos de los centros de salud tendrán que articular la forma legal".

Para la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. Aragón, Delia Lizana: "El final del documento está bien, pero no vemos claro el recorrido. Necesita una revisión y un estudio importante, hay muchas cosas que no deja claras y no define cómo conseguir ese objetivo".

El acuerdo suscrito por el anterior Salud con los sindicatos CSIF, CC. OO. y UGT incluía también promover la apertura de todos los centros de salud urbanos desde las 8.00 hasta las 20.00, algo que, según estas organizaciones, "no se ha cumplido". Respecto a la reorganización de la atención continuada, Elena Lahoz, secretaria de Sanidad de UGT Aragón, explica: "Vemos un gran retroceso hacia la asistencia sanitaria para la ciudadanía, al centralizar los PAC en los centros de especialidades. Eso provocará que las urgencias se saturen más, ya que las distancias podrían ser más largas que acudir al hospital". En el borrador se contempla que la atención continuada domiciliaria en Zaragoza capital se prestaría por los equipos de Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), ubicados en los centros médicos de especialidades y coordinados por el 061 Aragón de 9.00 a 20.00 de lunes a domingo. Una medida que, tal y como señala, podría contribuir también a "saturar a los profesionales de este servicio". El borrador "en lugar de aumentar recursos, disminuye".

Desde el sindicato FTPS, María Jesús Domenech, secretaria autonómica de SAE Aragón, pone de manifiesto que "si la reorganización sirve para no colapsar las urgencias hospitalarias nos parece una buena medida": "Hemos exigido al Salud que la figura de TCAE, y de todas las categorías que sean necesarias, esté presente".