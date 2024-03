La atención continuada en Zuera, al límite: "Vengo desde Madrid a atender guardias"

La dificultad para garantizar la atención continuada en Zuera por la falta de médicos está tensionando la organización del centro de salud, hasta tal punto que la coordinadora, Elena Javierre, que ocupa el cargo desde hace un año y medio, ha presentado su renuncia, que será efectiva a partir de mayo. Ante la falta de facultativos, los profesionales del equipo asumen guardias y un médico extracomunitario viaja desde Madrid para hacer apoyos puntuales.

Los problemas se suceden en esta zona básica de salud, que pertenece al Sector Zaragoza I. Se planteó para una población de 5.000 habitantes. Hoy, con más de 8.600, además de los otros municipios del área de salud -Villanueva de Gállego, San Mateo de Gállego, Ontinar de Salz y El Temple-, se ha quedado pequeño para la demanda que tiene. Esto motivó que el servicio de pediatría se trasladara a las antiguas escuelas infantiles pendientes aún de terminar su acondicionamiento o que las largas filas se sucedan en el exterior del edificio para la extracción de sangre para los análisis. En total, esta zona básica tiene alrededor de 18.000 tarjetas sanitarias (más de 2.500, pediátricas).

Desde el equipo llevan meses reclamando una solución ante la falta de facultativos para cubrir la atención continuada, la que se presta más allá del horario de funcionamiento del centro. A principios de 2023 eran cinco médicos de atención continuada (MAC); en verano se quedaron en tres; a partir del 1 de diciembre pasaron a dos; y, desde este año, a uno. Para suplir esta carencia, las guardias también las deben asumir profesionales del propio equipo, que generan a su vez libranzas que no son sustituidas, lo que provoca su ausencia en consulta y que los compañeros atiendan a parte de su cupo. En febrero se incorporó un médico extracomunitario (con el título homologado, pero sin especialidad certificada vía mir) y después llegó otro, que se desplaza a Zuera para hacer "apoyos puntuales" para cubrir las guardias que se prestan las 24 horas del día los 365 días del año en el Punto de Atención Continuada.

Ante esta situación, la pediatra Elena Javierre ha presentado esta semana a la Dirección de Atención Primaria del Sector Zaragoza I su renuncia a la coordinación del centro de salud de Zuera a partir del 1 de mayo. Entre los motivos, asegura, está la "imposibilidad" para compaginar y realizar "con la calidad debida" las funciones asistenciales como pediatra -con un cupo que supera las 1.200 tarjetas sanitarias, lejos del límite establecido en 1.000- con las labores de coordinación. Recuerda que este equipo de atención primaria cuenta con más de 20 personas, con dispersión geográfica y un Punto de Atención Continuada 24 horas.

Elena Javierre, pediatra y coordinadora del centro de salud de Zuera. HA

"La búsqueda de apoyos para cubrir la atención continuada me ha supuesto un desgaste físico y emocional", asegura, con disponibilidad absoluta y llegando a encargarse personalmente "de contactar con posibles interesados", para tratar de encontrar profesionales dispuestos a cubrir las guardias. Incide también en la situación deficiente del centro de salud, con falta de espacio, incluso, para descansar en condiciones durante las guardias de 24 horas. En su carta de renuncia reconoce que la labor de coordinación "requiere poder disponer de tiempo agendado para realizarla" y "requiere dedicación semanal", cuando "son cada vez más las tareas" que tienen que atender.

Como posible solución han solicitado que todos los médicos de familia del Sector I pudieran cubrir la atención continuada en Zuera. Preocupa la falta de personal de cara al verano: "La situación es pésima pero aún puede ser peor y no parece que haya visos de solucionarse en breve".

Médico extracomunitario

Sergio Santana es de República Dominicana y lleva nueve años en España. Se formó en Medicina en su país de origen y en Estados Unidos e hizo la especialidad en Urgencias en el hospital de Puerto Plata. Vive en Madrid y se desplaza a Zuera a cubrir guardias, un recorrido de tres horas y media en coche.

Tal y como relata, tiene el título homologado desde 2018, pero no la especialidad, y, desde entonces, ha trabajado tanto en la sanidad pública como privada de distintas comunidades. Al no tener el mir, explica, puede optar a "guardias sueltas" y va encadenando "contratos temporales". "Aquí se necesitan médicos -cuenta-, y yo tengo disponibilidad. Si aparece la oportunidad voy a Zuera para hacer la guardia de 24 horas un sábado o un domingo". "Al final -reconoce- para mí es algo transitorio, porque busco un contrato que me dé más estabilidad y calidad de vida".