Izarbe Galindo: "Profesionalmente, los puestos de MAC no son atractivos"

La urgencia extrahospitalaria se presta fuera del horario habitual del centro de salud y es atendida por los profesionales del equipo de Atención Primaria o por los Médicos de Atención Continuada (MAC), a quienes corresponde la asistencia por las tardes o los fines de semana y festivos en los centros fuera de las capitales de provincia que permanecen abiertos todos los días del año, así como cubrir la actividad de los miembros del equipo con tarjetas asignadas, en caso de sustitución.

En el Servicio Aragonés de Salud existen dos clases de puestos de MAC: los que pertenecen a una zona básica de salud (con centro sin apertura permanente o abierto de forma ininterrumpida durante las 24 horas) y los adscritos a un sector. No cubrir las plazas de MAC en los centros de salud de las zonas rurales conlleva la sobrecarga del trabajo del resto de los facultativos, que deben hacerse cargo también de las guardias. Son precisamente las plazas de Continuada las de más difícil cobertura, a pesar de los incentivos impulsados por la administración, que resultan insuficientes para cubrir las vacantes ofertadas.

Para Izarbe Galindo, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc) y MAC en Sabiñánigo, las condiciones laborales de un médico de Familia de equipo de Atención Primaria y de Atención Continuada son "completamente diferentes". El primero tiene un cupo asignado, con un horario dentro del funcionamiento ordinario del centro y no trabaja festivos; el segundo, cubre las guardias, fines de semana y festivos, con un contrato de 139 horas al mes: "No suele haber un calendario semestral para tener una previsión de tu vida, no sabes muy bien si te vas a poder ir de vacaciones...".

En el acuerdo suscrito hace unos meses entre el Salud y los sindicatos médicos Fasamet y CESMAragón se introdujeron una serie de mejoras para este colectivo, como el pago de un complemento de 200 euros al mes para los MAC de sector o el compromiso de establecer el calendario de guardias y fines de semana de descansos con la antelación suficiente. "En teoría -explica- hay unas condiciones mínimas de trabajo, como librar cinco fines de semana al trimestre, que no se cumplen en prácticamente ningún sitio. Profesionalmente, estos puestos de trabajo no son atractivos, no puedes ejercer de médico de Familia, simplemente estás a lo que viene, a lo que sale. Estás todo el rato apagando fuegos".

"Con estas condiciones -se pregunta- ¿quién quiere ir a esos puestos?". "Las nuevas generaciones, añade, no quieren un salario alto, lo que demandan son buenas condiciones laborales, un horario adecuado, flexible, que les permita conciliar", algo que, en su opinión, en estas plazas resulta "complicado" porque "no hay una previsión": "Hay que cambiar el paradigma de la Atención Primaria. Se avisó hace mucho tiempo que esto iba a ocurrir".

"Reflexión" sobre el modelo

De la misma opinión se muestra José Manuel Cucalón, vocal de Atención Primaria rural del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, quien considera que habría que hacer una "reflexión" sobre este tipo de plazas, "que tuvieron mucho auge en años 90 y principios de los 2000". Los puestos de MAC "no son plazas que apetezcan a los compañeros médicos que terminan su residencia, no tienen asignado un cupo y son trabajos que consisten en las guardias médicas fines de semana, festivos y sustitución de miembros del equipo. A priori no es una plaza típica de médico de Atención Primaria sino más bien de urgencias extrahospitalarias". Tal y como añade, "el inicio y el fin es que hay pocos médicos". "No se pueden cubrir todas las plazas y estamos muy preocupados", reconoce.

Desde Huesca, Ramón Boria, miembro de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en Aragón (Semergen), considera que los profesionales valoran otros aspectos, como la cercanía a su domicilio o la conciliación. "Hay que dar una vuelta al modelo que pasa por la estabilidad laboral para las personas que aceptan esos contratos, que supone que haya concurso-oposición cada año o cada dos. Sería la única manera de conseguir que vayan a destinos más periféricos".