La heladería Ferrara cambia de dueño pero mantiene su esencia

Ricardo (Richi) González va a cumplir un mes como dueño de la heladería Ferrara, un hecho que considera “un regalo” porque ha asumido ser alumno aventajado de su antiguo propietario, Carmelo Ortiz, un heladero histórico de 71 años que llevaba más de medio siglo ligado a este trabajo y 28 con el negocio abierto en la calle Fernando el Católico.

“Me gustaría que los nuevos propietarios fuera alguien de la profesión para no estar mucho tiempo con ellos y que siguieran la misma línea, aunque luego puedan modificar los sabores de los helados”, explicaba Carmelo Ortiz en un reportaje de HERALDO, que se publicó en octubre de 2023. El pasado 8 de marzo el local reabrió ya en manos del nuevo propietario, que conocía el negocio porque tenía otras heladerías en la calle Arzobispo Morcillo, cerca de la clínica Quirón, y en la calle San Miguel.

Había trabajado media vida (22 años) en un negocio muy distinto: una tienda de muebles de oficina y su cuerpo lo sentía con los esfuerzos físicos diarios del montaje. Richi cuenta que un día se levantó pensando como alternativa en abrir una heladería, pero como no conocía el negocio, tuvo que ir comprando a heladeros artesanos que vendían.

“Sabía que lo bonito era aprender a hacerlos y me encontré a Carmelo, por las casualidades de la vida, y ese tren no podía dejarlo pasar”, reconoce el nuevo dueño, un zaragozano de 45 años y hermano del propietario de las cafeterías Doña Hipólita, Isidro González, con quien también había trabajado.

Para su debut también había hecho dos cursos de maestro heladero que hizo en Madrid y tenía los primeros conocimientos para elaborar el helado.

Al hablar varias horas en detalle con Carmelo, se convenció de que ese proyecto merecía su entrega total para “mantener esa estirpe” y a los ocho empleados. “Es una enciclopedia andante como maestro heladero porque lleva 57 años en esto y hay que seguir lo que ha hecho”, reconoce Richi González. “Trabajar con él es increíble porque controla todo del helado, desde la elaboración a los ingredientes”, sostiene.

Ricardo González, nuevo dueño de la heladería Ferrara. Heraldo

"Esto es un regalo. He apostado por la heladería"

“Me ha costado mucho, pero he apostado todo por la heladería Ferrara y hacer los helados. Dejé lo demás. Sé que para Carmelo haberse desprendido de esto ha sido un sacrificio y lo entiendo porque yo tuve una empresa durante 22 años y siempre es doloroso, como un hijo”, relata el nuevo propietario, quien ha mantenido a los ocho trabajadores y solo ha cambiado a los del obrador porque se habían ido los anteriores. “Que me dé esa posibilidad a mí es un orgullo y estoy muy agradecido porque, como me dijo, esto es un regalo. Transmitimos a la gente que este es el mismo negocio con las mismas recetas que nos ha enseñado Carmelo durante casi dos meses y haciéndolas con la misma materia prima y el mismo proveedor. Si funciona para qué vamos a cambiarlo”.

En realidad, el nuevo dueño de la heladería Ferrara asume que es “un aprendiz” del anterior propietario, que se intenta guiar por él y sus compañeros que llevan trabajando en el negocio hace años.

“Sabemos que los primeros días de la semana son flojetes al haber menos tránsito de gente, pero cuando llega el jueves y hasta el domingo es un locura y un torbellino. Me ha cogido de sorpresa”, describe su primer mes de trabajo en la calle Fernando el Católico.

Ya le han contado que uno de las mejores jornadas para este negocio es el día de la Madre, que es el próximo domingo 5 de mayo, porque suele generar una comida familiar en muchas viviendas y los helados cuadran como el mejor regalo a esa época primaveral.

"Un lugar icónico para Zaragoza"

A Richi le parece “un lugar icónico” para Zaragoza la heladería Ferrara porque lleva abierta 28 años. Con los 45 que él ha cumplido, “otros veinte seguiremos, por lo menos”. Cree que es algo muy defendible para el pequeño comercio en Zaragoza y su identidad porque está muy bien situado entre el centro y el parque grande para los clientes. “No hemos modificado nada”, apunta.

De hecho, es una tendencia que no se ha mantenido en el paseo de Independencia, donde se cerraron negocios como los Helados Italianos (3 de diciembre de 2023) y la pastelería Soconusco (16 de septiembre de 2022), que también eran muy conocidos por los aragoneses.

“Aguantaremos en la heladería mientras el cuerpo aguante. Llevo un mes y estoy muy feliz, con un grupo de buena gente. Nos hemos adaptado ellos y yo”, relata. “Ya le dije a Carmelo que esta es su casa. Puede venir siempre que quiera porque es más suya que mía porque él la creó... y yo la sigo”.