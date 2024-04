Alejandro Burriel: "Para compaginar la FP y el trabajo tienes que sacrificar algunas cosas"

Alejandro Burriel ya había hecho algunos pinitos en el mundo laboral en forma de meses sueltos o cubriendo vacaciones estivales, pero no fue hasta unos dos meses antes de empezar el grado medio en Emergencias Sanitarias cuando comenzó su verdadera andadura profesional. Lo hizo en el Hipercor de Puerto Venecia, "al 30%". "Ahora estoy al 100% desde hace unos meses y es más complicado. Tienes que sacrificar algunas cosas como tiempo de ver a tus amigos o estar con tu familia, pero con una buena organización se puede llevar", detalla tras haber acabado la parte teórica del 2º curso.

En este sentido, recuerda que el estar haciendo un ciclo semipresencial le da "más juego", ya que solo tiene clases algunos días, aunque se tiene que preparar más en casa: "Te permite cuadrar mejor las horas, porque sino con seis horas al día en clase y ocho de trabajo sería imposible". Forma parte de ese 12% de jóvenes de Aragón que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, están afiliados a la Seguridad Social mientras cursan sus estudios de FP.

Estos dos últimos años le han permitido a Alejandro descubrir su verdadera vocación. "Había hecho el grado medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, luego me hice el superior en Dietética con la intención de estudiar Enfermería, pero al final no me vi capacitado y me matriculé aquí", detalla, al tiempo que se muestra contento por la decisión ya que ha encontrado "lo que quería".

Tras las vacaciones de Semana Santa (que en el ámbito escolar finalizan el próximo 7 de abril), Alejandro comenzará su formación en un centro de trabajo (las conocidas como FCT) y lo hará con la esperanza de poder encontrar un empleo al poco de terminarlas. "Nos han dicho que hace falta mucha gente", sostiene confiado en que así sea y poder dedicarse finalmente a aquello que más le gusta.