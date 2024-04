Andrea Agudo: "Mientras estudiaba una FP busqué un trabajo para ganar independencia"

Ganar independencia y conocer el mundo laboral fueron los principales motivos que impulsaron a Andrea Agudo a buscar un trabajo mientras cursaba el grado superior de Educación Infantil. Y lo encontró en Hipercor, donde ya lleva casi un año de empleo ininterrumpido. "Trabajo dos días fijos a la semana (viernes y sábado) y después voy otros extra, en función de las necesidades de cada semana", explica esta joven de 20 años.

En la temporada navideña y también en la estival es cuando hay mayor carga de trabajo y, por lo tanto, la llaman para que acuda más jornadas. Aún así, señala, es habitual que cada semana trabaje entre tres y cuatro días. "Me está yendo muy bien. La clave está en organizarte, conocerte y saber cómo gestionar cada cosa y el tiempo que te requiere", señala en relación a la coordinación entre el trabajo y el ciclo que cursa de manera semipresencial en el colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza.

Andrea comenzó en esta Formación Profesional (FP) después de haberse matriculado en Terapia Ocupacional. "No me gustó y me cambié", recuerda, mientras resalta lo "contenta" que se encuentra con esta elección. "Siempre me han gustado los niños y ahora estoy encantada", sostiene. A la vuelta de Semana Santa, comenzará ya las prácticas y las hará, además, en la escuela infantil a la que fue en su infancia: "Estoy muy contenta de volver. Ya conozco a las compañeras, el trato... Tengo muchas ganas de aprender".

Tras su experiencia compaginando trabajo y estudios, Andrea lamenta la "difícil" situación en la que se encuentran los jóvenes cuando buscan un empleo. "Te piden experiencia, pero en muchas ocasiones no te dan ni la oportunidad de tenerla", critica, al tiempo que incide en las dificultades para poder alquilar un piso.