José Rumín: "Tras trabajar más de una década en ortopedia, me estoy formando en primeros auxilios"

José Rumín tiene 37 años y hace dos que decidió dar un cambio radical a su vida laboral. Después de más de una década dedicado a la terapia ocupacional y más concretamente a aquella ligada a la ortopedia, hizo un parón y comenzó a trabajar en la empresa de un amigo que se dedica a hacer material para practicar artes marciales. "Ahora he vuelto a retomar la vía sanitaria, pero desde la asistencia inicial y de emergencia. Más centrado en los primeros auxilios. Es lo que realmente me llena", detalla poco antes de hacer uno de los exámenes del 1º curso del grado medio en Emergencias Sanitarias.

Él es parte de ese 12,5% de estudiantes que compaginan sus estudios de Formación Profesional (FP) media con un empleo, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación. "Por la mañana, trabajo a jornada completa en La Muela y, por la tarde, vengo a clase o estudio desde casa", especifica en referencia al ciclo semipresencial que está cursando en el colegio Santo Domingo de Silos.

Destaca que para conseguir buenos resultados es imprescindible "la voluntad y la organización". "Hay días que van mejor y otros son peores, pero si se hacen esfuerzos y sacrificios, se puede llegar", apostilla, al tiempo que detalla que a veces llegar a todo implica tener que llevar una vida "un poco atropellada".

Su objetivo, ahora, es poder trabajar de ello una vez que el próximo curso finalice sus estudios. "De momento me gusta mucho y está yendo bastante bien, tanto por el tema de la docencia como de los contenidos", sostiene. Y subraya que el tener la carrera en Terapia Ocupacional supone cierto plus, puesto que comparten algunas cuestiones y conocimientos de base. No obstante, incide en las diferencias entre la asistencia a un paciente en una clínica, hospital o centro de día como terapeuta ocupacional con la "inmediatez" de un técnico en emergencias sanitarias.