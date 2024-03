Caen los ingresos de bebés en la uci pediátrica por bronquiolitis: "La temporada pasada fue catastrófica"

La inmunización a los bebés de hasta seis meses y a menores de hasta dos años con riesgo alto de enfermedad grave con el anticuerpo monoclonal nirsevimab de Sanofi y Astra Zeneca para prevenir el virus respiratorio sincitial (VRS), principal causa de la bronquiolitis, ha ayudado a reducir hasta en un 85% los ingresos en la uci pediátrica del Hospital Infantil de Zaragoza. Además, la protección ha contribuido a frenar las hospitalizaciones desde Urgencias por esta patología, pasando de 298 en noviembre y diciembre de 2022 a 45 en el mismo periodo de 2023.

Los profesionales sanitarios celebran la llegada, en otoño, de la inmunización, aunque se muestran "cautos". Es todavía pronto, dicen, para sacar conclusiones respecto a la efectividad del anticuerpo, que no vacuna, que Aragón ofreció por primera vez esta temporada en las consultas de Pediatría y en las unidades de Neonatología para inmunizar a los bebés frente al virus respiratorio sincitial, con el objetivo de evitar casos de bronquiolitis y neumonía y disminuir de esta manera el riesgo de ingreso y de enfermedad grave. Y la respuesta de las familias no pudo ser más positiva, ya que se ha llegado prácticamente al 100% de la población diana. Fuentes del Departamento de Sanidad han informado de que durante esta campaña se han inoculado 8.824 dosis.

En la uci pediátrica, de referencia para toda la Comunidad y también para La Rioja, y que recibe pacientes de zonas limítrofes de Navarra y Soria, los datos reflejan la efectividad de esta nueva ‘vacuna’. Desde la Consejería de Sanidad explican que entre octubre de 2022 y enero de 2023, aún sin la campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial, ingresaron en la unidad de cuidados intensivos de pediatría del Servet 178 pacientes, 54 de ellos con infecciones respiratorias. En este mismo periodo, además, los pacientes en edad de recibir nirsevimab que desarrollaron bronquiolitis por VRS fueron 28 -que representaron el 75% del total (37) de casos de esta enfermedad en este rango de edad-. De octubre de 2023 a enero de 2024, sin embargo, cuando se inoculaba ya la dosis para proteger contra la enfermedad, se recibió a 147 enfermos en la uci pediátrica, 28 de ellos con infecciones respiratorias. Y, de ellos, los menores de seis meses (y hasta de dos años con riesgo de enfermedad grave) que ingresaron con bronquiolitis por virus respiratorio sincitial han sido cuatro, todos ellos inmunizados con el fármaco. Una cifra hasta siete veces menor que el año anterior. Representan el 44% del total (9) de bronquiolitis en este rango de edad.

La efectividad del nirsevimab se observa también en las Urgencias del Hospital Infantil. En noviembre y diciembre de 2022 hubo 12.426 atenciones en este servicio y de ellas se diagnosticaron a 518 menores con bronquiolitis, 298 de los cuales necesitaron ingreso (el 57,5% de los que acudieron con esta patología). En el mismo periodo de 2023, sin embargo, hubo 10.772 urgencias, 272 por bronquiolitis (casi la mitad que el año anterior), de las que 45 requirieron hospitalización (el 16,5%).

Es necesario, sin embargo, poner estos datos en contexto. Juan Pablo García Íñiguez, responsable de la uci pediátrica, considera que hay que analizar la situación a lo largo del tiempo. Lo que hay que ver, señala, es que de esa disminución "no sabemos qué parte se puede achacar o no a la inmunización".

Menos incidencia dependiendo del año

Hay que tener en cuenta, aclara, que la epidemia de bronquiolitis se comporta por picos, de manera que si un año es muy mala, se espera que la campaña siguiente tenga menos incidencia. Esta temporada, dice: "Coincide que se ha inmunizado a los niños con que veníamos de un año que había sido catastrófico y, obligatoriamente, tenía que haber una caída de casos". En este sentido, el jefe de sección de la uci pediátrica recuerda que la temporada 2022-2023 fue "catastrófica" por el fuerte impacto de las infecciones respiratorias, que tensionó mucho el servicio. Entonces también influyó la relajación de las medidas de protección que se habían adoptado para frenar la pandemia de coronavirus. Y fue, además, cuando se amplió la unidad de seis a nueve camas. Pero va más allá: "Este año, sin tener esos ingresos por virus respiratorio sincitial, tenemos el mismo número de ingresos". Es decir, no se traduce en una menor sobrecarga asistencial porque sí atienden bronquiolitis por otros virus, contra los que no existe protección: "Ahora tenemos un repunte por metaneumovirus", que da la misma clínica.

Hasta el pasado 18 de marzo se habían inoculado en Aragón 8.824 dosis

Para García Íñiguez, "es positivo" que se reduzcan los ingresos por esta enfermedad, pero "hay que ser cautos y ver a lo largo del tiempo cómo va evolucionando esto". "Da la impresión, tal y como asegura, que el fármaco ha tenido un impacto bestial, que puede influir, pero que gran parte también puede estar debida a que no todos los años se registra la misma incidencia del virus".

Desde el centro de salud de Sagasta, Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, explica que la inoculación del anticuerpo, a falta de estudios oficiales, "evidencian la disminución de niños ingresados en planta y en uci". "No evita la infección, sino sobre todo las formas graves de la enfermedad, y eso se ha cumplido", indica. La sensación desde las consultas es que "ha sido un antes y un después". "Por primera vez en mi ya larga carrera profesional es el primer invierno que no he tenido ningún niño ingresado por el virus sincitial respiratorio". En este sentido, ha añadido: "Ha sido una medida para aplaudir que ha beneficiado a los niños que han nacido este invierno, y que tenían complicaciones si se infectaban con virus respiratorio sincitial".

El nuevo fármaco consta de una única dosis y, según algunos medios, su precio supera los 200 euros. Y hay voces que discrepan sobre si impulsar una inmunización universal a todos los recién nacidos es coste efectivo. Ante estas cuestiones, los profesionales médicos reconocen que queda mucho por investigar sobre los beneficios del fármaco: "Habrá que ver con el tiempo el impacto que ha tenido".