Aragón suma ya nueve muertes en accidente laboral frente a las 34 de todo 2023

La última muerte, la de un inmigrante joven sin contrato. Perdió la vida ahorado el pasado 20 de marzo cuando realizaba labores de mantenimiento en una balsa de riego en Épila. Que su muerte no quede impune, pedían los sindicatos hoy mismo en la calle.

Y recordaban en esta nueva protesta el mayor control y vigilancia que requieren los sectores de actividad con mayor número de accidentes como la construcción o el campo, pero tambien el resto, porque en muchos de ellos están fallando las medidas de prevención.

Por este joven y los ocho más muertos en accidente de trabajo, UGT y CC. OO. han vuelto a guardar un minuto de silencio hy frente al paseo de la Constitución donde han leído un manifiesto pidiendo '¡Basta ya! Ni una muerte más en el trabajo!'

La anterior victima, también joven de 21 años, falleció el 4 de marzo. Era la estudiante A. O., natural del municipio malagueño de Periana, que murió en la UCI de un hospital zaragozano tras haber sufrido cinco días antes un derrame cerebral cuando se encontraba trabajando en un Burger King de Zaragoza.

Este año, la siniestralidad laboral mortal ha dejado cinco víctimas más: dos camioneros el pasado 4 de enero en Osera de Ebro en un choque fronta; dos trabajadores en febrero, uno que realizaba labores mantenimiento de Montajes Miró en la empresa Pretersa Prenavisa en La Puebla de Híjar (Teruel), y la de un empleado de la cárnica Rivasam (grupo Jorge) de Zuera.

Los sindicatos recuerdan también la muerte de otro camionero en Fabara, así como un accidente in itinere y otra víctima por una patología no traumática en Monzón el 15 de diciembre de 2023 pero notificada en enero de este año. En total, nueve víctimas en tres meses, una cifra que los sindicatos piden se quede ahí con un plan de choque contra la siniestralidad para no tener otro "año negro" como 2023 que contabilizó 41 muertes en accidente de trabajo, según el cálculo de UGT y CC. OO. Aragón (son 34 sumadas por el ISSLA más siete de otras comunidades autónomas fallecidas en accidente de trabajo en nuestra comunidad).