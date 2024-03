Protesta en la calle por otra muerte más por trabajo que "podría haberse evitado"

"Ha fallado todo. La persona fallecida es un joven senegalés de 26 años, sin contrato, doblemente explotada, que había venido aquí a encontrar trabajo y no a encontrar la muerte", ha denunciado Luis Clarimon, responsable de Seguridad y Salud Laboral de CC. OO. en la nueva protesta, convocada junto a UGT, ante el museo de la Constitución para criticar que suman ya nueve los muertos por accidente laboral en lo que va de 2024 y que hay que frenar antes de que sea tarde la deriva que en incremento de víctimas mortales por esta causa registró 2023.

Este sindicalista y su homólogo en UGT, José de las Morenas, han criticado que pese a no tener contrato laboral, "este joven fallecido el pasado 20 de marzo por ahogamiento en una bolsa de riego cuando realizaba labores de mantenimiento y limpieza llevaba más de un año trabajando con El Paso S. L., empresa agraria de Épila, con lo que hay un doble problema y Fiscalía de oficio lo llevará a los tribunales".

Y han criticado estar ante "una situación irregular con muerte en accidente de trabajo". Asimismo, ha anunciado que como sindicatos presentarán una denuncia para que al menos la familia del fallecido pueda cobrar una indemnización.

Ha recordado además Clarimón que están trabajando junto a las organizaciones patronales en la elaboración de ese plan de choque contra la siniestralidad laboral que "estará disponible muy pronto". Ha solicitado además al Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) y a Inspección de Trabajo que revisen este tipo de instalaciones para certificar que son seguras ya que en este caso "la balsa de riego tenía vallado perimetral pero no había cuerda alguna que le hubieran podido lanzar para salvarlo o a la que habría podido agarrarse".

Ha insistido por último en que no pueden llegar a esas cifras que se registraron en 2023. "En España bajaron las víctimas mortales", ha recordado Clarimón, pero en Aragón "han subido cuando lo normal era lo contrario, que Aragón estuviera por debajo de esa estadística".

José de las Morenas, de UGT, ha lamentado este nuevo accidente "que podría haberse evitado". "Todos son graves", ha reconocido peron en este, se da además, una situación de "trabajador irregular: no tenia contrato, no tenía protección ni medidas preventivas y sufría un escenario muy cercano a la explotación laboral", ha reiterado. Por tanto, se trata de "un delito contra los trabajadores, de responsabilidad penal y pedimos y exigimos que todo esto caiga sobre aquellos que incumplen e intentan aprovechar situaación de necesidad de un trabajador inmigrante, joven y en una situación totalmente desafortundada para no darle el contexto de protección que debería tener".

Ambos han reclamado que se ponga en especial vigilancia el sector agrario, donde se producen bastantes accidentes laborales, junto a la construcción y otros sectores.